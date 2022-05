Miri Pérez, de ‘MasterChef’, sufre un grave accidente de moto

"Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", con esta frase, Miri Perez-Cabrero (28 años) ha anunciado a sus seguidores el aparatoso accidente que sufrió el domingo 29 de mayo y que le ha dejado el rostro destrozado. Las imágenes, tomadas en la cama del hospital, son impactantes, pero ella no ha dudado en hacerlas públicas para denunciar lo sucedido.

La que fuera concursante de la quinta edición de MasterChef circulaba tranquilamente con su moto, cuando un coche la arrolló y se marchó enseguida, sin auxiliarla pese a lo aparatoso del accidente. Así lo contaba ella misma: "He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca".

Por suerte, se avisó rápidamente a los servicios de emergencias sanitarias y llegó una ambulancia al lugar de los hechos y la trasladó al Hospital de La Princesa en Madrid, donde fue atendida. Pese a que su estado no reviste gravedad, tiene hematomas en los ojos y heridas en la nariz y en los labios.

Miri ha compartido esta impactante imagen de su rostro desde la cama del hospital. Instagram

Una vez atendida y algo más tranquila, la joven aprovechaba para dar las gracias en sus redes sociales. "En el hospital me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", ha escrito en sus Stories.

Todo ha quedado en un susto, pese a que podría haber tenido consecuencias más importantes. Ahora tiene que descansar y recuperarse poco a poco de sus heridas y también del golpe emocional, porque como ella misma decía en su mensaje está algo triste y tiene miedo.

La joven está recibiendo muchos mensajes y el apoyo de sus seres queridos. Quizá incluso de su exnovio, Jorge Brazález (33), al que conoció en el reality culinario y con el que vivió una apasionada historia de amor. Desde que salió de MasterChef en 2017, la catalana ha diversificado mucho su carrera profesional y también se ha convertido en una influencer de vida healthy. Ha escrito el libro Las recetas de Miri, en el que ha recopilado sus mejores platos, y también ha trabajado como actriz y como modelo. En cuanto a su vida sentimental, la guarda con gran recelo y no hay noticias de que en la actualidad tenga una nueva pareja.

[Más información: La nueva vida de Miri Pérez: modelo para la firma de la novia de Álex Lequio y para bodas en el bosque]

Sigue los temas que te interesan