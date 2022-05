Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, muestra su proceso de recuperación tras pasar de 65 a 100 kilos

Esta misma semana, la familia de Georgina Rodríguez (28 años) y Cristiano Ronaldo (37) ha tenido un motivo de celebración. Ivana, la hermana de la modelo, ha cumplido 30 años en un momento muy dulce de su etapa vital. "Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy he entrado en la treintena. Ha llegado el día y me he sentido súper feliz, agradecida con Dios por todo lo bueno y la salud, dichosa por ser madre, viviendo el momento más especial, mi primer cumpleaños como mamá, pegada todo el día a mi pequeño koala, al lado de mi gran amor, Carlos García", confesaba hace solo tres días.

Ivana ha sido siempre el apoyo más fiel de su hermana pequeña, una estrecha unión que se volvió inseparable del todo cuando en el año 2016 Georgina comenzó a acaparar titulares por su relación con el futbolista portugués. Pero una vez se volvió sólido el noviazgo entre la bailarina y el astro luso, su hermana mayor pudo centrarse en sí misma y crear su propia familia.

El 26 de noviembre de 2021 nació Deva, la primera hija de Ivana. Desde entonces, la joven no puede ocultar la felicidad que siente por vivir la maternidad, pero arrastra unas consecuencias del embarazo con los que se encuentra aún en plena lucha. Se trata de los kilos que cogió durante el periodo de gestación, que fueron decenas y aún no ha podido deshacerse de ellos. Ella misma se ha sincerado en sus redes sociales sobre el tema: "Cuando me quedé embarazada venía de una lesión, una fractura de coxis. Que estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea, que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100 kilos. Y ese fue mi límite", desvelaba la de Jaca hace unas semanas.

Por este motivo también ha hecho público el intenso plan de adelgazamiento en el que está inmersa: "Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra. En mi caso hay mucho trabajo por delante. Solito no va a solucionarse".

Tras dar a luz y después de que tuviera la aprobación de los médicos para comenzar a hacer deporte, Ivana creó de la mano de profesionales en entrenamiento y nutrición un plan que bautizó como 'Operación Poderío'. Y es que en los últimos tres años, la hermana de Georgina ha pasado de pesar 65 kilos a llegar a alcanzar los 100 kilos.

Con ganas y motivación, la mayor de las Rodríguez lleva a cabo sus sesiones de ejercicio y cumple con su dieta saludable para volver poco a poco a sentirse bien consigo misma. "El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud. También hay días que me desanimo, que se me hace lento, que sigo sintiéndome pesada, poco ágil, que la ropa no me sirve… Pero esto cambiará. Al compartir este tipo de fotos o verlas es cuando vas notando los cambios. Aquí podéis ver hasta dónde llegué y a partir de ahora veréis cómo lo voy llevando", ha compartido en uno de sus últimos post.

Desde hace unas semanas, Ivana publica vídeos en los que aparece haciendo sus tablas de ejercicios ante la cámara, de manera que pueda mostrar a sus seguidores sus avances físicos. Y en estos espacios también desvela sus sentimientos contradictorios: "Los comienzos son duros... Mi mente aún me traiciona. En mi dieta, elaborada por Jairo Fitness, no hay Dominos Pizza por ningún lado", ha expresado a menudo queriendo ponerle humor al asunto.

Poco a poco, la hermanísima de Georgina está consiguiendo poner en forma su figura, de hecho, según ha desvelado, ya se encuentra por debajo de los 79 kilogramos. Además de lo que marca la báscula, Ivana también se siente más feliz y más a gusto consigo misma ahora, lo que se traduce en una actitud cada vez más positiva de cara a su plan de recuperación.

