La enfermedad de Laura Escanes que descubrieron sus fans y por la que está en tratamiento

Justo en la semana en la que Risto Mejide (47 años) ha protagonizado una sonada polémica, con varios capítulos, junto a Pablo Iglesias (43), Laura Escanes (26) ha vuelto a ser noticia. Ni un desfile de pasarela ni un anuncio de alguna marca. En esta ocasión, la modelo ha vuelto a copar titulares por un asunto un poco menos amable.

El origen de esta historia se remonta a una visita a la peluquería. Buena parte de los 1,7 millones de seguidores que tiene Instagram apreciaron algunos síntomas de calvicie, cuestión que llevó a Escanes a tomar cartas en el asunto: "La semana pasada fui al médico, al dermatólogo especialista en pelo. Os lo recomiendo porque sé que muchas estabais en situaciones parecidas a la mía. Efectivamente, es del estrés".

Tal y como aseguraba la propia modelo, los médicos le diagnosticaron alopecia por estrés, un problema que, desgraciadamente, está a la orden del día, sobre todo si se tiene en cuenta el alto nivel de actividad de la sociedad actual. En este sentido, si algo 'bueno' ha tenido el famoso episodio de la bofetada de Will Smith (53) en la última gala de los Oscar es que, aunque sea de forma indirecta, ha comenzado a abordarse públicamente un asunto que hasta ahora parecía tabú: la alopecia en mujeres.

Imagen en la que se aprecia la alopecia de Laura Escanes. Instagram

Remedio

Al igual que Jada Pinkett (50), la modelo barcelonesa está teniendo que lidiar con un asunto que no solo tiene una huella física sino que, además, puede causar estragos a nivel psicológico. Sin embargo, Laura Escanes ya ha comenzado un tratamiento: "Me han mandado varias cremas que me tengo que ir poniendo por las noches, así que, en principio, todo va a ir a mejor", aseguraba a través de su perfil de Instagram.

Como exponía la influencer, el estrés puede pasar factura en cuestión capilar. El estrés libera cortisol, una hormona que puede afectar a la circulación sanguínea y a la absorción de nutrientes en el cuero cabelludo. La consecuencia de este proceso es la pérdida de cabello y un crecimiento mucho más lento de lo habitual, lo que desde el punto de vista médico se conoce como alopecia areata, aunque ésta también puede tener otras causas, como herencia genética, cambios hormonales o infecciones en el cuero cabelludo.

Por lo general, el estrés puede producir la aparición de calvas de forma circular. Generalmente se manifiesta en la cabeza, pero en algunos pacientes también ha aparecido en las cejas o en la barba. Ante situaciones similares, el primer paso, como en cualquier problema de salud, es dar con un correcto diagnóstico, fundamentalmente para descartar otras patologías.

En el caso de confirmarse que el origen de la alopecia está en el estrés, uno de los remedios más habituales es la aplicación de minoxidil, un fármaco vasodilatador bastante común en hombres para detener la caída del cabello. Otra vía alternativa es el uso de corticoides, bien a través de inyección o de una aplicación en la piel.

Hay especialistas que también optan a la hora de adoptar un tratamiento por la antralina, un derivado sintético del antraceno que se aplica sobre la zona afectada durante un intervalo de tiempo que oscila entre los 20 y los 60 minutos. Eso sí, es muy importante aclarar bien con agua una vez terminado el tratamiento, ya que puede originar problemas en la piel.

Laura Escanes en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

Al margen de todo esto, uno de los puntos importantes es el enfoque psicológico, ya que es fundamental que el paciente afronte el origen del estrés para evitar que la alopecia sea algo más que un problema pasajero.

