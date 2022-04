La enfermedad de Terelu Campos que le afecta a la garganta y repercute en su trabajo

Presentadora, tertuliana, protagonista de romances que han copado muchas páginas de papel cuché e incluso participante de uno de los concursos de más éxito de la televisión de nuestro país, MasterChef Celebrity. Por todos estos motivos no se puede negar que Terelu Campos (56 años) es una de las personas más polifacéticas del entorno mediático nacional, todo un filón para un grupo como Mediaset.

Pero lejos de conformarse con todas esas facetas, la malagueña decidió dar el salto el año pasado al mundo digital con un blog donde igual relata cómo pasado la Semana Santa que valora la participación de Kiko Matamoros (65) en Supervivientes, hasta ha abordado un asunto tan familiar como el deseo de su madre, María Teresa Campos (80), de regresar a la televisión.

Sin embargo, esta semana Terelu ha sido noticia por un anuncio donde ella misma es la gran protagonista."Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud. El lunes empecé a notarme que no estoy bien de la garganta y de la voz. Cada vez que vamos a salir al plató nos hacemos la prueba de la covid porque es obligatoria. En ese aspecto estoy tranquila, porque sé que no es eso", relataba la presentadora.

Terelu Campos ha confesado que sufre edema de Reinke. Gtres

Una vez descartada la posibilidad del coronavirus, la propia Terelu despejaba todas las dudas, eso sí, previo paso por el especialista: "Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir. Tengo un edema de Reinke".

Diagnóstico

Rápidamente, nada más anunciar este problema de salud se dispararon las consultas en Internet: ¿qué es eso del edema de Reinke? Se trata de una formación de carácter progresivo cuando se da una irritación y edema en las cuerdas vocales. En este sentido, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos habla del "resultado de un estímulo crónico, causado en la mayoría de las veces por el humo, y comporta una acumulación de líquido (edema) en el espacio entre el músculo vocal y la mucosa que lo cubre".

Entre los síntomas más habituales está la pérdida de voz, algo que la propia Terelu reconocía en su post: "Eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la Covid, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más", aunque actualmente la presentadora nota más esas incidencias en otro periodo. "La humedad de Málaga lleva matándome mucho tiempo. Hace muchos años empecé a notar que la Semana Santa me producía una afonía", expone.

Además de esa disfonía, es habitual que los pacientes presenten un cambio destacado en el tono de voz, ronquera, tos o un cansancio a la hora de hablar. Esto último quedó patente recientemente en una emisión de Sálvame y acabó afectando también a otro programa: "Tuve que decir horas antes que no podía presentar el programa que hago en Telemadrid", lamenta. La severidad de esta lesión se divide en tres grados en función del tamaño del edema que, en el caso más grave, se extiende hasta la parte posterior de la glotis.

Terelu Campos en los premios Excelencia Educativa 2021. Gtres

Para el tratamiento del edema de Reinke, los especialistas aconsejan, en primer lugar, controlar las causas que desembocan en los episodios de disfonía, especialmente en aquellos casos en los que el paciente es fumador. Además, la terapia logopédica juega un papel importante, ya que se puede reaprender a emitir sonidos de una manera más equilibrada que no dañe a la laringe.



En este sentido, Terelu Campos ha comentado que "sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años. No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo". Como ella misma reconoce, no le queda otra alternativa que cuidarse la voz, la principal herramienta en su trabajo.

[Más información: La enfermedad de Cecilia Gómez que podría terminar con su carrera de bailaora]

Sigue los temas que te interesan