Así es Nacho Ramos, el novio y padre de la hija de Ione Belarra, la mujer más poderosa de Podemos

Buenas noticias en el núcleo duro de Unidas Podemos. Ione Belarra (34 años), su secretaria general, la líder de todos desde la marcha de Pablo Iglesias (43) el 4 de mayo de 2021 tras la debacle electoral en su intento de presidir la Comunidad de Madrid, está embarazada de su segundo hijo. "Se vienen cositas, nuevo pollito a bordo. Feliz día a todas las madres", escribió la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su cuenta de Instagram junto al emoji de un corazón morado, el color que representa a su partido.

Uno de los primeros comentarios en el emotivo post fue el de su gran amiga y compañera, Irene Montero (34), que además es madre de tres hijos: Leo (3), Manuel (3) y Aitana (2). "Un pollito más a la familia. Aquí tienes una tía orgullosa y dos manos para lo que haga falta, amiga. Juntas", firmó la ministra de Igualdad.

Ione Belarra no lleva demasiado tiempo en el foco mediático como para conocer en profundidad los entresijos de su vida personal. La realidad es que sonríe desde hace años junto a Ignacio Eduardo Ramos Delgado, a quien todo el mundo conoce cariñosamente como Nacho Ramos (31). Este madrileño es no sólo su razón de amor, sino el padre de su primera hija y del segundo, que nacerá a finales de este año. Pero ¿quién es Nacho Ramos, además del consorte de la mujer más poderosa de Unidas Podemos?

Nacho Ramos, pareja de Ione Belarra. Unidas Podemos

Ramos nació en Madrid, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III y desde siempre sintió una gran vocación de servicio. En su etapa como estudiante en la facultad vivió de cerca la aplicación del Plan Bolonia -que empezó a escucharse en el año 2007-, las subidas de tasas y la profundización del modelo neoliberal en las universidades públicas, algo que él siempre consideró que minaba los derechos y reducía las oportunidades de una generación a la que le costaba vislumbrar un horizonte claro por las circunstancias agravadas a causa económica que azotó al mundo desde 2008 y que cambió radicalmente el statu quo.

"Hacia el final de la carrera, brotó el 15M y con él, la expansión de las asambleas, que nos marcaron a todos. En ese ciclo que abría la crisis de 2008 y el 15M, surgió Podemos, donde empecé a militar en 2015, compatibilizando mi trabajo en el sector audiovisual y en el cine con la actividad de base en el Círculo de Ciudad Lineal", expresa en su perfil de la página web oficial de UP.

Y prosigue: "Desde entonces he intentado ayudar en todo lo que he podido a que la posibilidad de un cambio real tuviera lugar en nuestro país. Durante estos años he intentado aplicar mi formación en comunicación audiovisual para que esta herramienta que es Podemos, de la mano de sus fuerzas hermanas, avance y llegue a cada rincón".

Sus funciones en Podemos no han tenido demasiada repercusión, pues su papel, hasta su último ascenso, en mayo del año pasado, era ciertamente discreto. "Mi motivación no es otra que ayudar a que las clases populares de nuestro país avancen en derechos frente al poder que han ido consiguiendo los buitres y las multinacionales en los últimos años", ha llegado a expresar Ramos.

"Desde la humildad, aprendiendo cada día de los que vinieron antes, y con la convicción de que construir una organización fuerte y que crezca cada día es la única garantía que tenemos para el futuro, me presento a esta asamblea. Porque los más, la gente de abajo, merece un país y una patria que les cuide. Porque no queremos las sobras, ni tampoco destellos. Queremos todo lo que es bello", concluye Nacho desde el sitio oficial de Podemos.

La historia de amor de la nueva pareja presidencial, con permiso de Irene Montero y Pablo Iglesias -este último se cortó la coleta política literal y metafóricamente hace ahora mismo un año- también está marcada por la polémica. Ramos pertenecía al círculo de Podemos de Ciudad Lineal hasta hace dos años. Con el ascenso de su pareja al ministerio, en febrero de 2020, llegó a ser asesor del grupo parlamentario en el Congreso por lo que los comentarios de "enchufe" pronto saltaron a los medios.

De Ciudad Lineal, Nacho pasó a Vallecas, tras consolidar su relación sentimental con Belarra. Según adelantó EL ESPAÑOL, ambos adquirieron allí un piso valorado en unos 200.000 euros. La hipoteca de 141.000 les fue concedida por la Caja de Ingenieros, la entidad bancaria favorita del partido, pues cabe recordar que es la misma que le concedió el crédito a Iglesias y Montero para pagar su controvertido chalé de Galapagar.

Es ahí, en Vallecas, donde la nueva pareja dorada de Unidas Podemos hace su vida familiar e íntima. En el plano de las redes sociales, Nacho es muy discreto y tiene un perfil de Instagram cerrado al público. En Twitter se muestra algo más activo y comenta, como no podía ser de otra manera, todo lo relativo a la actualidad política.

Su pareja, en cambio, tiene un perfil de Instagram mucho más actualizado, en el que opta voluntariamente por no exhibir nada que tenga que ver con su amor a Nacho, pero donde muestra orgullosa algunos de los momentos con su pequeña, su primera hija en común, la que será hermana mayor del vástago que ya viene en camino.

