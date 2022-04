2 de 10

El presentador ha desvelado en más de una ocasión ser amante de la vida sana, lo que conlleva que no solo practica deporte de una manera regular sino que también cuida lo que come. Sin embargo, eso no significa que su alimentación sea aburrida, ni mucho menos.

Así lo ha demostrado en su último post de Instagram, en el que ha mostrado su suculenta cena: un menú de carne y verdura que ha hecho salivar a todos sus seguidores. Pablo Motos se encuentra de vacaciones en Miami, donde además de disfrutar de las playas está descubriendo su gastronomía, fruto del sincretismo de su población. "Si viajáis a Miami no dejéis de comer en Olé, Olé. ¡Todo exquisito!", ha escrito en la imagen.