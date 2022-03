Álvaro Falcó e Isabelle Junot se casan: todo lo que debes saber de la que será una de las bodas del año

Este sábado, día 2 de abril, la alta sociedad española tiene una cita ineludible. Álvaro Falcó (38 años), marqués de Cubas, y su pareja, Isabelle Junot (30), contraerán matrimonio, tras tres años y medio de relación sentimental, en una ceremonia que se presume uno de los grandes acontecimientos del año en nuestro país. Álvaro Falcó Chávarri es hijo del fallecido Fernando Falcó, de quien heredó su título nobiliario tras su muerte en octubre 2020, y de la socialité Marta Chávarri (62).

Fernando Falcó y Marta Chávarri se casaron en 1982 hasta su separación en 1989. Tan solo un año después de darse el 'sí, quiero' nació su primogénito, que ahora se jurará amor eterno con Isabelle Junot, hija de Philippe Junot (81), quien fuera el primer marido de la princesa Carolina de Mónaco (65), y de la celebridad danesa Nina Wendelboe-Larsen (59).

Pero ¿dónde se casan, quiénes serán los ilustres invitados y quién servirá el menú? EL ESPAÑOL recoge todo lo que debes saber sobre uno de los enlaces más relevantes de este 2022.

1. Lugar

Álvaro e Isabel se darán el 'sí, quiero' en Plasencia, provincia de Cáceres. En concreto, lo harán en el Palacio de Mirabel, una propiedad de la familia Falcó que data del Siglo XV. No serán los primeros Falcó en contraer matrimonio en la capilla del imponente palacio medieval.

Los padres del marqués de Cubas, Fernando Falcó y Marta Chávarri; y Xandra Falcó (55) con su malogrado esposo Jaime Carvajal Hoyos, también se casaron allí. "Hemos decidido casarnos en Plasencia, en la casa familiar de Álvaro, porque nos parece muy especial y allí se casaron sus padres. Me hace ilusión, es un sitio precioso que tiene mucho significado para nosotros" declaró Isabelle Junot para ¡HOLA!

2. Vestido de la novia

Se trata, sin lugar a dudas, del secreto mejor guardado de cualquier mujer en su día más especial. Y aunque de otras muchas celebrities se pueden llegar a conocer ciertas pistas, Junot ha preferido no revelar nada, excepto una cosa: la firma. Isabelle vestirá de Pronovias, en una colaboración especial con la que confirma su idilio con la moda española.

"La colaboración con Pronovias hasta ahora ha sido perfecta", expresaba para el medio anteriormente citado. "Lo que podía imaginarme y más, me han relajado mucho en el proceso que es elegir el vestido, centrarme en algo que yo pensaba que me quedaba bien pero veo que no, me ha ayudado mucho Alessandra (Rinaudo, directora creativa de la casa). Sin ella y sin Pronovias no habría sido posible, estoy muy feliz", concluyó.

3. Joyas

Para su día más especial, Isabelle Junot ha elegido RABAT como su firma de confianza para completar su look nupcial con unos pendientes que le harán brillar en este día tan significativo. Las alianzas con las que se darán el 'sí, quiero' serán también un diseño de la firma con el que sellarán su compromiso.

4. Catering

Es otro de los secretos mejor guardados de su gran día. Nada respecto al menú han querido desvelar los novios -tampoco a sus invitados-, aunque se ha podido saber quiénes serán los encargados de meterse entre fogones para deleitar a los invitados. Mario Sandoval (45) y sus hermanos, Diego y Rafael, referentes de la gastronomía española por el restaurante Coque, distinguido con 2 estrellas Michelin, elaborará el menú tanto de la boda como de la cena de preboda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot.

5. Invitados

Tamara Falcó junto a su primo Álvaro Falcó y la futura esposa de éste, Isabelle Junot, por las calles de Madrid. Gtres

Si el pasado domingo, Hollywood desplegaba la alfombra roja más importante del año -en el ámbito cinematográfico- con los premios Oscar, Plasencia hará lo propio el próximo sábado al celebrar la boda con dos de los apellidos más poderosos de España.

Se espera que al enlace asistan 250 invitados, entre ellos, los miembros más populares de la familia Cortina, Cué, Lapique y Falcó, incluida Tamara (40), la marquesa de Griñón, que irá acompañada de su pareja, Íñigo Onieva (32).

Entre los íntimos amigos del novio se encuentran Alonso Aznar Botella (33), hija del expresidente Aznar (69), el ejecutivo Javier Hidalgo (50) y Carlos Torretta (35), marido de Marta Ortega (38), entre otros.

