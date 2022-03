Carmen Lomana, sobre el rey Juan Carlos: "Ha enviado una carta súper mona y ya están criticándole"

Si de algo puede presumir Carmen Lomana (73 años) es de un impecable gusto a la hora de vestir y también de un saber estar que le permite hablar de todos los temas de actualidad con libertad y un gran respeto.

Una característica que hace que la socialité tenga muchos admiradores incondicionales, que además de alabar su estilo, aplauden sus palabras.

En su última aparición pública, la leonesa ha opinado sobre la última noticia del rey Juan Carlos, "continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi" y regresar a España "con frecuencia". Una determinación que a Carmen le parece fenomenal: "Me parece genial que haga eso, ha enviado una carta súper mona, entrañable, y ya están criticándole. Dirá 'para qué voy a ir allí, me quedo aquí'".

Lomana tiene algo muy claro: el Rey emérito puede hacer lo que le plazca, pero sobre todo lo que le haga feliz. "Vendrá a ver a su familia, me parece muy bien, que haga lo que quiera, está en una edad en la que tiene que hacer lo que quiera y ser feliz, yo creo que siempre ha sido muy feliz", ha aseverado.

Carmen Lomana en una imagen de archivo. Gtres

Con respecto a Iñaki Urdangarin (54) y su entrevista en Radio Cope, en la que habló de su paso por prisión, Carmen Lomana se muestra especialmente asombrada por su aspecto físico. "Le he encontrado muy, muy... Se le nota la cárcel, se le han venido los años", opina.

En cuanto a su estado de ánimo, la empresaria asegura haberle notado un poco bajo, de ahí que le desee lo mejor. "Yo después de haberle visto con una cara de tristeza y angustiado, que disfrute y que lo pase bien".

Lomana asegura que, aunque no está de acuerdo en la forma que ha tenido de hacer las cosas, le apena: "Tengo mucha empatía con la gente y cuando veo a alguien arrepentido, abatido, me da penita... No soy quién para estar de juez de nadie, no me parece bien cómo lo había llevado".

No solo ha dedicado unos minutos a opinar sobre los asuntos de la Familia del Rey, también a la novedad del ingreso de Concha Velasco (82) en una residencia de ancianos, una decisión que apoya totalmente.

"Maravillosa, en una residencia maravillosa. Yo eso lo he vivido con mi madre, no hay que decirlo en tono peyorativo, es donde mejor puede estar. La prueba es que en un mes que lleva su hijo ha dicho que está caminando mejor. Con mi madre pasó exactamente igual", ha subrayado. Añade la empresaria que lo que hay que hacer ahora es centrarse en su gran trayectoria como actriz: "Concha lleva encima de trabajo... ha sido un fenómeno, una mujer adorable".

[Más información: Carmen Lomana triunfa con el dos piezas de estampado 'retro' favorito de las 'influencers']

Sigue los temas que te interesan