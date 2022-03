Stradivarius lanza unos vaqueros sin talla que crean polémica al prometer que se ajustan a todos los cuerpos

Stradivarius ha iniciado la revolución Ø Size con un nuevo pitillo ultraelástico que aseguran que es ideal "para compartir, para regalar, para quienes buscan un ajuste distinto y ¡para quienes pasan de las tallas! No labels. No sizes. No limits. The most inclusive denim. A pair of jeans that fit everyone. (Sin etiquetas. Sin tallas. Sin límites. El vaquero más inclusivo. Un par de jeans que valen a todas)."

El objetivo de la marca es liberar a las personas de la tiranía de las tallas prometiendo que estos vaqueros pueden valer a mujeres que usen desde una talla 34 hasta la 42. ¿Cómo? Gracias a la elasticidad del tejido, que está fabricado con un 87% de algodón, un 9% de elastomultiester y un 4% de elastano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stradivarius (@stradivarius)

Un problema a resolver que resulta un verdadero quebradero de cabeza para las marcas y que se podría solucionar apostando por el tallaje único con diseños que se adapten a diferentes cuerpos.

Enfrentarse al problema de encontrar talla es el día a día para muchas personas por lo que era de esperar que el lanzamiento de estos pantalones suscitase gran interés y, al mismo tiempo, un intenso debate en Twitter sobre las tallas, los tipos de cuerpo y lo que verdaderamente sería "moda para todas".

Hay quienes han alabado esta iniciativa de Stradivarius de ofrecer una alternativa al problema pero también han sido numerosas las voces críticas que consideran que estos pantalones no son tan inclusivos como prometen. La respuesta en la red social por parte de la marca es que "estos jeans son talla única y su alta elasticidad permite que se adapten a todos los tipos de cuerpo dentro de las tallas que forman parte de la colección de Stradivarius habitualmente"; y en esta parte final de la respuesta puede estar la clave, "las tallas habituales".

Que estas haciendo @stradivarius ??

Para quienes pasan de las tallas?? No, no se pasan de las tallas. Ustedes no crean tallas que sean incluyentes.

Unos jeans que le quedan a todo mundo, usando modelos con cuerpos normativos???..

Esto es violento y gordofóbico. pic.twitter.com/EjyfgzZxFd — mónica de lara (@soymonniqueen) March 6, 2022

Esta movida hace 10 años nos hubiese ahorrado muchos traumas. Ahora nadie quiere un vaquero pitillo https://t.co/ppvbc7ODWW — Diana (@dipordior) February 28, 2022

De talla única pero de qué tamaño??? — prudepruden (@prudepruden) March 2, 2022

Son muchas las iniciativas desde el mundo de la moda para intentar formar parte del movimiento body positive. Compañías como Inditex tratan de ser inclusivas con sus modelos donde se puede ver a Paloma Elsesser protagonizando alguna de sus campañas. De este modo, la compañía española apuesta por modelos de todas las tallas, algo muy poco común en la industria de la moda pero que está creciendo en los últimos años.



El problema de no encontrar talla

Un estudio elaborado por el Gobierno de Aragón y la Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con un Trastorno de la Conducta Alimentaria (Arbada) en 2019 aseguraba que no encontrar talla al comprar ropa provoca malestar psicológico en casi el 70 por ciento de los encuestados, lo que fomenta conductas alimentarias de riesgo.

Respecto a las experiencias de los encuestados al ir a comprar, el 86,10 por ciento constata que su talla varía dependiendo del modelo de prenda que se pruebe. Esta situación provoca malestar psicológico, tristeza, preocupación y/o culpabilidad en un 68,33 por ciento de los participantes y un 39 por ciento se sientan responsables al comprobar que su talla ha variado.

El impacto psicológico de no encontrar talla de ropa es mayor entre las mujeres, como refleja la encuesta, porque del 46,33 por ciento de los encuestados que se sentían molestos por los cambios de talla, más del 80 por ciento son mujeres.

[Más información: Stradivarius, la marca de la clave de sol que Inditex compró a una familia catalana y factura más de 1.000 M€]

Sigue los temas que te interesan