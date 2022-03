Aniversario de la muerte de Álex Casademunt: las llamadas de Bustamante y el recuerdo de su hija, Bruna

365 días han pasado desde que el cantante Álex Casademunt perdiera la vida a los 39 años de edad tras chocar frontalmente el vehículo que conducía con un autobús público de Mataró, Barcelona.

Un trágico suceso que dejó rasgada, destrozada y desarbolada a toda una familia y amigos. Cómo Álex, un joven tan lleno de vida, ya no está es algo que nadie de su entorno comprende ni acepta.

Hace unos días, coincidiendo con el aniversario de su muerte, su madre, Rosa González, habló de su honda ausencia y de cómo ella, pese a todo, le habla y hasta, a veces, parece verlo. "Estoy en la época de la aceptación. Estoy aprendiendo a vivir sin Álex", sostuvo, emocionada.

Álex Casademunt en una imagen de archivo tomada en enero de 2017. Gtres

No queda más remedio, como reconoció Rosa, que aprender a vivir sin él. Eso están haciendo todos los miembros de su familia. Ella, la madre; Juan, el padre; sus hermanos, Cristina y Joan Casademunt. También Laia, su expareja y madre de la única hija del concursante, Bruna (4). Mención también merece Judit Puig, la última pareja sentimental de Álex y con la que había conseguido alcanzar la estabilidad.

EL ESPAÑOL conoce detalles de cómo es el día a día de una familia obligada a seguir sin uno de sus pilares. Explica alguien cercano a la familia que "no pasa una semana sin que tengan una llamada de David Bustamante (39)". Atento y solícito, siempre está ahí, al quite. Es "el que más pendiente está". Hace ver la persona consultada que el exmarido de Paula Echevarría (44) haría las veces de portavoz del grupo de compañeros de Operación Triunfo.

De este modo, "no se molesta en exceso a la familia", y menos en estas fechas tan señaladas. David habla, sobre todo, con Joan, el hermano, y la madre, Rosa. "Es increíble el bien que le hace a ella escucharlo. Es como tener a Álex más cerca, como si nada hubiera pasado", se desliza. La única hija del malogrado Casademunt tiene muy presente a su padre en el día a día.

Pregunta por él de cuando en cuando. Al principio, con insistencia. Tanto a su madre, Laia, como a su abuela, Rosa: "Lo tiene cerca, aunque de otra forma". Hace casi un año, Rosa González hablaba así de Bruna en televisión: "Ella es una mini Álex. Me ha dado un abrazo. Ha jugado. Cuando se marchaba, ha mirado al cielo y ha visto una estrella, la que brillaba más de todas. Su mamá la llevó al psicólogo y le dijo, cuando veas una estrella, le cantas a papá, y se ha puesto a cantar".

Laia, la madre, tiene un papel crucial en estos momentos y "está haciéndolo de cine" con la pequeña, no siendo nada fácil.

Joan Casademunt, hermano de Álex, junto a su madre el día del entierro del cantante. Gtres

En otro orden de cosas, este periódico ha intentado contactar con Judit Puig, la última pareja de Álex, con nulo éxito. No quiere aparecer ni hablar. De hecho, eliminó todo rastro de las redes sociales con su nombre antiguo. En este sentido, hay otro perfil que se encuentra radicalmente paralizado. Se trata de la cuenta de SonSocks, la empresa de calcetines fundada por Casademunt y en la que Judit Puig estaba a punto de entrar a participar como socia de Álex.

La cita para firmar la sociedad limitada de su empresa la tenían prevista para el día 3 de marzo de 2021, justo un día después del fatal accidente. SonSocks es una empresa situada en Barcelona y dedicada a la personalización y sublimación de calcetines, "elaborados artesanalmente con un producto 100% fabricado en España destacado por su calidad y durabilidad", tal y como consta en su sitio web.

"De verdad, es una decisión que hay que respetar. Ella no quiere esto. Sólo te digo que está bien rodeada y cuidada. Poco a poco", informa una persona de total solvencia en relación a Judit Puig. Ella fue mucho más que una pareja o una socia para Álex Casademunt. Se desliza a este medio que fue quien realmente "lo cambió en muchos sentidos, lo serenó, le hizo madurar".

Se conocieron, se contó a este medio hace un año, en un momento complicado para Casademunt tras su ruptura definitiva con la madre de su hija, Laia. Son etapas de la vida y "Judit llegó en el momento necesario para Álex". Casademunt, además, "se llevaba muy bien" con Laia, la madre de su hija, pese a la ruptura.

Mantenían una relación buena y de afecto y cariño. Hablaban con frecuencia, casi siempre con el pretexto de su hija de por medio. La expareja tuvo a su única hija en 2018. "Voy a ser padre, es el momento de cambiar. No te voy a negar que me da mucho respeto, pero me apetece mucho ser padre", aseguró entonces el cantante. Gracias a su hija, conoció realmente cuál era el amor más grande de su vida, el de su "trozo de vida": "Gracias a ella soy más responsable".

Las palabras de su madre

Rosa González, madre de Álex Casademunt, durante su conexión en directo con 'Sálvame'. Europa Press

El pasado 2 de marzo, Rosa González, la madre de Álex Casademunt, intervenía en directo en el programa Sálvame a través de una videollamada, justo el día en que su hijo encontró la muerte en la carretera.

Serena, pero visiblemente dolida, la madre del artista, intentó explicar cómo ha sido esta etapa. "Pensar que no le volverás a ver más, que tienes que vivir sí o sí porque te debes a otras personas. Tengo a mis hijos, mis nietas... Es duro, pero lo vas asimilando, comprendiendo. Piensas que es algo que pasa todos los días y aceptas que tenemos que vivir sin Álex. Aunque es muy duro porque estábamos muy unidos. Tienes que aprender a no escucharle, no verle y pensar que no lo podrás volver a ver".

Rosa está aprendiendo a vivir sin él, aunque reconoce que le tiene muy presente. "Hay momentos que parece que le veo. Hablo con él todos los días y le digo cosas". Según narró, estaban muy unidos y, aunque el cantante estuviera de gira o viviendo fuera de Barcelona -durante una etapa residió en Madrid-, siempre estaban en contacto: "No pasaba un mes sin verle".

[Más información: Rosa, madre de Álex Casademunt: "Hablo con él todos los días. Parece que le veo"]

Sigue los temas que te interesan