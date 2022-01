El revelador mensaje de Ainhoa Arteta desde Berlín, donde continúa con su rehabilitación

Ainhoa Arteta (57 años) está mucho más cerca de anunciar la gran noticia que todos sus admiradores esperan. La soprano se está recuperando y cuidándose tras un 2021 con importantes problemas de salud. Este viernes ha querido dejar un rotundo mensaje en su perfil de Instagram que ha tranquilizado a sus fans, pues en sus palabras revela las ganas que tiene por salir adelante y estar muy pronto frente a su público.

En el texto que ha escrito en su red social, Arteta recuerda el duro momento en el que casi pierde la vida, y celebra por seguir viviendo y cumpliendo sus metas: "¡El 26 de julio fue el día que volví a nacer! Según me contaron, cuando salí del coma y me salvo el antibiótico al que yo era alérgica... ya no quedaban más opciones porque mi cuerpo no reaccionaba a nada... milagros de la vida Lo escribo desde Berlín donde sigo la rehabilitación para poderos dar una buena noticia cuanto antes".

Además, según ha adelantado ¡HOLA!, la soprano tiene un ilusionante proyecto profesional y ha reaparecido después de unos meses muy complicados para presentar La boheme en el Teatro Marquina de Madrid. Se trata de un montaje del que es impulsora y en el que trabaja al aldo de su gran amigo Emiliano Suárez (45).

Esta gran noticia llega tras un 2021 muy duro para Ainhoa Arteta. Al infarto que sufrió se unió su ingreso en el hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, por una infección renal que acabó en sepsis. Debido a su delicado diagnóstico, los médicos derivaron a la soprano a la UCI, donde permaneció 10 días bajo la supervisión constante de los especialistas.

Fue el lunes 2 de agosto cuando la de Tolosa salió de Cuidados Intensivos y pasó a planta. Allí estuvo hasta el 25 de agosto, cuando recibió el alta. Pese a que en un principio su estado de salud era catalogado como "grave", con el paso de los días, la soprano evolucionó favorablemente. "Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Vuestro inmenso cariño y el de mi familia me están dando fuerzas para poder estar recuperada lo antes posible. Con muchas ganas de seguir compartiendo momentos inolvidables. ¡¡¡Cuidaros mucho!!!", posteó tras recibir el alta hospitalaria.

Además, Arteta se contagió por la Covid-19 a comienzos del pasado invierno, pero una vez superado el virus, las secuelas que le quedaron fueron más que evidentes. A finales del mes de abril, una noticia dejaba preocupada a gran parte de la sociedad española, que aún se sorprende por los inesperados estragos que puede llegar a dejar a su paso el coronavirus. "La cantante lírica Ainhoa Arteta, en silla de ruedas como secuela de la Covid-19", publicaban algunos medios.

A pesar de los reveses que le ha dado la vida en estos últimos meses, la soprano comenzaba el 2022 con ilusión y rodeada de sus seres más queridos en su casa. Así lo expuso ella misma en sus redes sociales junto a una fotografía disfrutando del momento posterios a las Campanadas: "¡Arrancamos! Con los mejores deseos escritos en el gorrito después de las uvas ¡¡para todos!! desde casa de la abu… Fotos de mi ahijado Lucas al que adoro como a toda mi familia, hijos, primos, sobrinos, amigos, hermanos... un sin fin de personas que nos dan sentido y hacen que las cosas sean posibles a través del amor de verdad, el que nunca muere … El amor del alma… por los presentes y los ausentes y por la vida que nos da y nos quita para enseñarnos lecciones eternas de superación".

