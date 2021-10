Eugenia Martínez de Irujo, sobre Alfonso Díez: "Le tengo mucho cariño. De vez en cuando nos vemos"

El martes 5 de octubre se cumplieron 10 años del matrimonio entre Cayetana Fitz-James Stuart y Alfonso Díez Carabantes (70 años). Durante la ceremonia, celebrada en la capilla del Palacio de las Dueñas en Sevilla, la pareja estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos. El enlace, sin embargo, también tuvo una marcada ausencia: la de Eugenia Martínez de Irujo (52). La aristócrata no pudo asistir a la boda de su madre, debido a una enfermedad que la obligó a estar ingresada. Un momento complicado que la duquesa de Montoro volvió a recordar durante el estreno de Wah, el pasado jueves 7 de octubre, dos días después de que se cumpliera una década de aquel suceso.

La hija de la duquesa de Alba se convirtió en una de las grandes invitadas a la premiere del mencionado espectáculo, un show único, disruptivo y "nunca antes visto en España" que se define como "el mayor evento de Europa y fusiona la mejor música y la más exquisita gastronomía". Durante la velada y minutos antes de disfrutar de la función junto a otros rostros patrios, como Marta Sánchez (55) o Luján Argüelles (44), Eugenia Martínez de Irujo desfiló por la alfombra roja de IFEMA de Madrid -escenario donde se lleva a cabo el evento al más puro estilo de Las Vegas y Broadway- con un look blanco y detalles dorados de Teresa Helbig, que completó con joyas de Tous, firma de la que es diseñadora.

La aristócrata posó muy sonriente para los fotógrafos y, pese a las prisas ante el inminente comienzo del show, atendió a varios de medios de comunicación, como EL ESPAÑOL, con quien se mostró muy amable y cercana. Este periódico pudo conversar durante unos minutos con Eugenia Martínez de Irujo, quien además de hacer referencia a la boda de su madre con Alfonso Díez, desveló uno de los legados que le dejó la duquesa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo apostó por un estilo de Teresa Helbig y Tous. Gtres

¿Preparada para disfrutar de un show único que fusiona música y gastronomía?

Es el súper espectáculo del año, ni en Las Vegas...

Entre bailar, cantar y cocinar ¿a usted qué se le da mejor?

Cantar fatal, bailar sí.

La música está muy presente en su casa a través de su marido.

Sí, la verdad es que sí.

¿Una canción que haya marcado su vida?

No sé, tengo muchísimas, Los Beatles me encantan. Además, mi madre me los ponía sin parar cuando era pequeña.

¿Su madre siempre está presente?

Es verdad, ¡qué pesada soy! (ríe).

Es muy importante recordar a una madre

Yo creo que sí.

Eugenia Martínez de Irujo junto a su madre y Alfonso Díez en una imagen de archivo. Gtres

En los últimos días, además, se le ha recordado porque se cumplieron 10 años de la boda con Alfonso Díez.

Yo le tengo mucho cariño a Alfonso. Pero ese día para mí fue horrible, ¿no os acordáis? Ingresé por varicela. No lo he pasado peor en mi vida. Una semana...

¿Sigue en contacto con Alfonso Díez?

Sí, de vez en cuando nos vemos.

