La independencia de Juan, hijo de Nuria Roca y Juan del Val, en su año más agitado tras la mayoría de edad

Nuria Roca (49 años) y Juan del Val (50) conforman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional televisivo. De hecho, su faceta más personal y su complicidad ante la audiencia son los puntos más atractivos para el público, junto a la familia numerosa que han creado. A través de sus redes sociales, la pareja desvela algunas anécdotas con sus tres hijos -Juan (19), Pau (15) y Olivia (10)-, lo que ha puesto a los jóvenes, a veces, en el foco mediático. Entre ellos, destaca el mayor de los vástagos, que alcanzó la mayoría de edad en el verano de 2020 y este último curso ha dado un relevante paso en su nueva etapa adulta.

Juan del Val Roca estrenó los 18 años el 19 de julio de 2020, aún en el peor año del azote de la pandemia de la Covid en todo el país. Por este motivo, pese entrar en una importante época vital, no pudo celebrarlo con toda la pomposidad que hubiera querido, y ese verano tuvo que ser cauto en sus viajes y reuniones con amigos -al igual que toda España- debido a las restricciones sanitarias.

Juan del Val Roca, en una fotografía tomada en la Albufeira, Portugal, este verano. RRSS

Pero tras superar varias olas de esta crisis sanitaria, en las últimas vacaciones, el joven sí ha podido llevar a cabo grandes planes y preparar un 19 cumpleaños muy especial. Además, ha pasado los meses de julio, agosto y parte de septiembre viajando con su grupo de amigos. Juntos han visitado estimulantes destinos como Tenerife, Holanda, Cádiz, Chinclana de la Frontera, Marbella, Málaga y, por supuesto, Madrid y sus localidades de la sierra.

Juan Jr. ha aprovechado el periodo estival de 2021 para disfrutar de la independencia que le aporta su entrada en la edad adulta, pues han sido puntuales las visitas y reuniones familiares a las que ha acudido. Mientras sus hermanos pequeños viajaron a las playas gaditanas con sus padres, el joven prefería hacer sus días entre amigos, con mañanas de turismo y noches de fiesta. Sin embargo, tampoco ha descuidado a los suyos y se ha dejado ver en las fechas más puntuales del verano junto a su familia, como en el cumpleaños de Pau del Val Roca, el 28 de agosto.

El joven no ha ocultado su intensa actividad nocturna en su perfil de Instagram -cuenta que tiene abierta al público-, pero no suele actualizar su contenido estático, sino que recurre al uso de Stories para que lo publicado desaparezca en 24 horas. Además, un dato curioso es que, recién estrenada la mayoría de edad, no sigue a sus padres en las redes sociales -y por su parte, es su madre, Nuria Roca, la única del matrimonio que sigue a su hijo-.

La familia al completo por el cumpleaños de Pau del Val Roca, el segundo hijo del matrimonio. RRSS

Ya con el verano finalizado, el joven ha vuelto a su cálido hogar y está centrado en sus estudios universitarios. Ha comenzado ya el segundo curso del grado de Publicidad y Marketing, una disciplina que está muy ligada al mundo de la comunicación de la que viven sus famosos padres.

Su éxito en TikTok

A pesar de que su actividad virtual en Instagram no es diaria como sí lo es la de su madre, Juan del Val Roca tiene un lugar en el que triunfa y al que se muestra muy aficionado. El joven es una absoluta estrella de TikTok, la aplicación más utilizada por los jóvenes americanos y que también reina en España por sus vídeos cortos, sus filtros, efectos y sus bailes.

Pese a que en Instagram apenas atesora 4.000 seguidores, en la plataforma de los tiktores acumula nada menos que 64.200 followers y prácticamente cada día la cifra va en ascenso. Pero lo más destacable de su presencia en esta red social es el gran número de 'Me gusta' que ha obtenido en sus vídeos, un total de 3,5 millones de likes.

En las imágenes compartidas el joven demuestra que ha heredado el humor de su padre y el talento para la televisión de su madre. Dos habilidades que le servirán mucho al término de su carrera de publicista.

