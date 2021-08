9 de 10

La actriz se encuentra haciendo el primer viaje de su vida por ocio en los últimos años. Está en Roma, junto a su gran amiga y representante Susana Uribarri, y desde la Fontana di Trevi se ha tomado esta foto con un mensaje que ha roto el corazón de sus seguidores. "Anoche no me pude resistir y volví a la fuente más hermosa del mundo: La Fontana di Trevi. Dice la leyenda que si lanzas una moneda regresas a Roma y puedes pedir un deseo.

Aunque sé que mi deseo no se cumplirá nunca, tiré la moneda, cerré los ojos y sentí su alma abrazándome el corazón".