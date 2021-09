Carmen Janeiro y el millonario Masaveu retoman su relación tras superar una crisis: todos los detalles

Fue el pasado mes de agosto cuando se hizo pública la ruptura sentimental de Carmen Janeiro (44 años) y el empresario Luis Masaveu tras 10 años de relación. La información veía la luz meses después de que la hija de Carmen Bazán (75) abandonase, supuestamente, Marbella para instalarse en Portugal, donde Masaveu se desplazó tiempo antes por motivos de trabajo. Un traslado que se dio por cierto, cuando no fue así del todo.

Según la información que llega ahora a EL ESPAÑOL, Carmen Janeiro nunca llegó a instalarse en Portugal. Es decir, no dejó Marbella en ningún momento. Fue un plan inicial que nunca se produjo debido a la "crisis personal" que sufrió la hermana de Jesulín de Ubrique (46) y que, en efecto, provocó un distanciamiento entre la pareja. Ella tuvo muchas dudas, no quería alejarse de su gente de Marbella y, sobre todo, de su madre, aquejada por su maltrecha salud en el último tiempo.

Carmen Janeiro en una imagen de archivo fechada en 2018. Gtres

Carmen expuso su situación a Masaveu, según le consta a este periódico. Eran "demasiadas renuncias" las que tenía que afrontar. Ambos hablaron las cosas y, aunque no se esconde que fue una conversación difícil, se impuso la comprensión de él y el cariño mutuo. Es verdad que Janeiro le pidió a Masaveu "un tiempo para volver a España y recolocar sus sentimientos". En efecto, se separaron y tomaron distancia. Carmen también le expuso su negativa a abandonar su rutina en Marbella. "Él lo entendió perfectamente y ella se vino, pero nunca han perdido el contacto", se desliza. En Andalucía, Carmen Janeiro quiere retomar su vida y su profesión, esa que tanto la ilusionó tiempo atrás: ser profesora de yoga. También pretende estar yendo y viniendo de El Bosque, en Ubrique, donde su madre continúa instalada en la finca Ambiciones. Se desmiente de pleno las informaciones que apuntaban a que Janeiro no paraba de llorar por no asumir la ruptura y que tuvo preocupado a su entorno. Nada que ver. Cierto es que no fueron unas semanas agradables, pero todo se vivió con absoluta naturalidad y madurez.

Tampoco se corresponde con la realidad que la familia Masaveu no aceptara a Carmen en sus vidas. "La relación es buena. Es verdad que no se hablan y ven mucho, pero hay respeto", se confía. Según la información que maneja este medio, Carmen y Luis han retomado su relación y vivirán a distancia. Ella, en Marbella; él, entre Portugal y Suiza, su nuevo destino. Han entendido que es lo mejor y, sobre todo, que merece la pena intentarlo. La familia de Carmen "está muy contenta" con la decisión de ambos. Se insiste en el concepto de "separación física" más que sentimental.

"Tienen buena relación y se hablan todos los días, pero también a ellos como pareja les va a venir bien este tiempo", aseguraban hace unas semanas a este medio. Finalmente, ha surtido efecto. Fue en noviembre de 2019 cuando una revista hizo pública la relación entre Masaveu, uno de los hombres más ricos de nuestro país (según Forbes, es la undécima fortuna patria, con unos 2.500 millones de euros), y la hermana de Jesulín. Asturiano de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es dueño, junto a sus hermanos, de unas bodegas e inmobiliarias. Completó su formación con un máster en Análisis y Dirección Inmobiliaria por ICADE y otro en Dirección General de Empresas por el IESE Bussines School.

La decisión de Carmen Janeiro

A pesar de que durante un tiempo, la Jesulina -como se la llamaba en los medios- estuvo muy presente en el papel cuché, desde 2014 se ha mantenido al margen de los flashes. Atravesó una depresión tras un accidente doméstico que la dejó en silla de ruedas durante más de dos años después de romperse la tibia y el peroné. En aquel entonces, Carmen rompió su relación con el exfutbolista César de Loma, con quien compartió una larga historia de amor durante una década.

Tras ese oscuro periodo y un fracaso profesional, la hermana de Jesulín recuperó la sonrisa con Masaveu. En 2019, Luis Masaveu y Carmen fueron vistos en actitud cómplice en el parque de atracciones de Port Aventura, y, más tarde, las imágenes en su yate marbellí confirmaron su idilio millonario. El cambio de vida de la de Ubrique ha sido radical en estos años. Así lo explicaba la protagonista a este medio hace un tiempo: "Me fui acercando al yoga y me ha ido modificando mis hábitos, sus efectos son maravillosos. Empecé con Javier Castro, un maestro que me llegó al alma y que poco a poco te va metiendo la filosofía yogui en el cuerpo y cada vez quieres más. Así que hice los cursos de profesora y ahora estoy ya preparada para impartir clases de Anusara, Iyengar, Ashtanga y Kundalini, incluso Vinyasa Flow". Ahora puede que Carmen Janeiro vuelva a esa vida marbellí que tanto le gusta, y para quedarse.

