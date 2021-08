El apoyo 'terapéutico' de Carmen Janeiro para superar su ruptura con el millonario Luis Masaveu

El pasado 18 de agosto la actualidad de la crónica social sorprendía con la noticia de la separación de Carmen Janeiro (45 años) y el empresario Luis Masaveu. Tras diez años de relación decidían poner el punto final a su historia sentimental y la andaluza se trasladaba a España para comenzar cuanto antes la nueva etapa de su vida.

La exmodelo ha elegido la ciudad malagueña de Marbella, donde ya residió antes de marcharse a Portugal junto al empresario. Allí ha establecido su nueva rutina y ha encontrado en una disciplina oriental su mayor refugio para restituirse tras este duro distanciamiento.

Se trata del yoga kundalini, una ramificación de esta conocida práctica oriental que se centra en la canalización de la energía. Es una disciplina con origen en la cultura hindú, que se basa en otros tres tipos de yoga: bhakti yoga (práctica de la devoción y el canto), raja yoga (práctica del control mental y físico) y shakti yoga (práctica de la expresión del poder y la energía)

El propósito de quienes, como Carmen, eligen este tipo de yoga es alcanzar su máximo potencial creativo. Y también tiene algo de espiritual. La palabra kundal hace referencia a una serpiente enroscada. Según los expertos, la energía sita en la columna vertebral se iría despertando y purificando a través de los chakras, algo que proporciona plenitud física, mental y espiritual.

Esta práctica tiene además aspectos terapéuticos muy beneficiosos para la salud física y mental, como la mejora del funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario, y la reducción del estrés y la ansiedad. Y es que, según parece, es una práctica que está especialmente indicada para personas que atraviesan este tipo de situaciones, algo que es muy normal que se desencadene tras una ruptura.

No es nada sorprendente que la hermana de Jesulín de Ubrique (46) se haya refugiado en esta práctica a su vuelta a España, ya que es algo que conoce muy bien y no solo como alumna. En su anterior etapa en la ciudad malagueña, Carmen se formó como profesora de yoga con Javier Castro en Yogashala Institute.

Ya en 2019 hablaba así para JALEOS en exclusiva sobre su pasión por esta práctica: "Me fui acercando al yoga y me ha ido modificando mis hábitos, sus efectos son maravillosos. Empecé con Javier Castro, un maestro que me llegó al alma y que poco a poco te va metiendo la filosofía yogui en el cuerpo y cada vez quieres más. Así que hice los cursos de profesora y ahora estoy ya preparada para impartir clases de Anusara, Iyengar, Ashtanga y Kundalini, incluso Vinyasa Flow", detallaba. Su favorita es Kundalini, pero también practica Anusara e Iyengar y, según apunta Informalia, su intención sería comenzar a impartir clases de todas ellas en la ciudad de la Costa del Sol.

Añoraba su antigua vida

La decisión de mudarse a Portugal no la tomó en el momento más oportuno, pues según apunta su entorno cercano, no pudo disfrutar de su estancia en el país vecino. Y es que Carmen tenía puesta su mente en la delicada situación de su madre, en España, a la que se encuentra muy unida. Esta circunstancia afectó a la relación y fue una de las causas que dio lugar a la ruptura.

Carmen lo está pasando "fatal" con esta ruptura. Su deseo es estar cerca de su madre, de los suyos, de su antigua vida en Marbella, ciudad a la que está muy apegada y en la que tenía ya una vida muy hecha y definida a nivel económico y social. Ya está instalada de nuevo en Marbella. La mudanza a Portugal fue dura: "Todo esto ha hecho mella en la relación y lo único que ha pasado es que ella ha decidido volverse a España sola".

