El nuevo oficio de 'teacher yogui' de Carmen Janeiro en Marbella

Carmen Janeiro (43 años) se salió de la luz de los focos para conseguir su propia iluminación existencial. Ella misma limpió su biografía y borró de un plumazo su apodo de 'Jesulina'. Tras ser el centro de las páginas de las revistas del corazón y acudir a platós de televisión, para hablar de lo que sucedía en su relevante familia, pasó de la noche a la mañana al más puro ostracismo.

La hermana del torero Jesulín de Ubrique desapareció casi por completo del panorama del cuore y JALEOS ha sabido el porqué. Con un look totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados posa en una fotografía para EL ESPAÑOL, tras haber saltado a todas las portadas de los medios. En unas declaraciones exclusivas la ex modelo nos cuenta que desde hace un tiempo, quiso encontrarse con ella misma e inició su camino interior formándose como profesora de yoga con el maestro Javier Castro de Yogashala Institute en su centro de Marbella.

- ¿Dónde te has metido que no se te ve el pelo?

- Ya ves el yoga que no me deja tiempo para nada. Vivo a caballo entre Marbella y Ubrique. Aunque la mayoría del tiempo lo paso aquí en la Costa del Sol, no dejo de ir a mi pueblo porque es donde está mi familia.

El cambio de vida de la de Ubrique, ha sido radical: "Me fui acercando al yoga y me ha ido modificando mis hábitos, sus efectos son maravillosos. Empecé con Javier Castro, un maestro que me llegó al alma y que poco a poco te va metiendo la filosofía yogui en el cuerpo y cada vez quieres más. Así que hice los cursos de profesora y ahora estoy ya preparada para impartir clases de Anusara, Iyengar, Ashtanga y Kundalini, incluso Vinyasa Flow".

Carmen Janeiro en una clase de yoga. Amparo de la Gama

En este sentido Carmen Janeiro también destaca los bienes terapéuticos de su nueva profesión: "Te quita todos los dolores chiquilla, es mano de santo". Hace tiempo que por culpa de un accidente doméstico, Carmen recuerda que estuvo postrada en una silla de ruedas durante casi dos meses. Se rompió la tibia y el peroné y tuvo que realizar intensas sesiones de rehabilitación a diario, algunas llegaban a ser de seis horas, para poder volver a andar. Tras dos largos y duros años, consiguió volver a caminar y recuperarse. Un proceso en el que invirtió tiempo y esfuerzo, pero que tuvo su resultado.

Teacher de yoga y socia de empresas multiservicios

Carmen asegura que desde hace tiempo no quiere saber nada del mundo del corazón: "Eso pertenece a otra etapa de mi vida. Ahora en esta fase estoy centrada en otro tipo de cosas que me llenan mucho mas". Su última visita a un plató de televisión fue hace años, cuando en el verano de 2014 acudió a Sálvame Deluxe y se sinceró con Jorge Javier Vázquez (49) sobre el momento más duro de su vida.

Ahora tras la aparición de unas fotografías en las que se puede ver a la hermana del diestro en actitud cariñosa con Luis Masaveu Herrero, uno de los hombres más ricos de España, inevitablemente ha vuelto a ser noticia. Algo en lo que ella misma no quiere entrar. A diferencia de sus cuñadas Campanario y Trapote, Carmen Janeiro tiene cerradas sus cuentas públicas en redes sociales. Las últimas noticias se remontan a enero de 2016, cuando se supo que había roto con César de Loma tras más de diez años de relación.

Carmen Janeiro y el empresario Luis Masaveu Herrero, en un montaje de JALEOS.

Según ha sabido JALEOS, Carmen Janeiro también es socia de una empresa multiservicios en Marbella, que comparte con varios empresarios. Su compañero Luis y ella pasean por Marbella como una pareja normal. El apellido de su nuevo amigo, está vinculado a unas famosas bodegas asturianas y de varias inmobiliarias. Además, gran parte de su poder actual se debe a que son los mayores accionistas de Liberbank. De hecho, Luis Masaveu acaba de ampliar su cartera porque sus apuestas financieras están dando frutos y ya es el segundo consejeros de la entidad con más acciones, detrás de su hermano mayor, Fernando, que es el cabeza del grupo empresarial.

