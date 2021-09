Rosanna Zanetti desvela el nuevo reto al que se enfrenta su matrimonio con David Bisbal (que afecta a sus hijos)

Después de dos años centrada completamente en su familia, Rosanna Zanetti (33 años) ha asistido por primera vez a un evento. Espectacular con un sofisticado look en color rojo, ha acaparado todas las miradas en el desfile de Andrés Sardá en la MBFW.

La venezolana, que vive uno de sus mejores momentos con David Bisbal (42) y enamoradísima de sus hijos Matteo (2) y Bianca (11 meses), ha contado cómo lleva las ausencias del almeriense por la gira con la que ha regresado a los escenarios tras la pandemia y cómo consiguen que la distancia no haga mella en su relación.

"Estoy muy bien, volviendo a ser yo, dejando un poquito el papel de mamá por dos horas en casa y disfrutar con amigos que tenía bastante tiempo sin ver", ha confesado Rosanna, feliz por poder estar presente en la Semana de la Moda con tranquilidad, porque, según ha desvelado, en esta ocasión le ha tocado a David quedarse en casa con los pequeños.

El almeriense, que está "fenomenal", se irá en octubre a Estados Unidos de gira y esta vez la modelo no le podrá acompañar: "Los viajes allí están complicados. Sino me hubiese escapado un poquito. Me quedo por la familia y porque en noviembre quizás salgan algunos proyectos". "Siempre hemos llevado bien que David se vaya durante un tiempo. La comunicación es muy buena, cuando regresa es como la bienvenida, los reencuentros también son bonitos", ha asegurado con la mejor de sus sonrisas.

David Bisbal y Rosanna Zanetti ya son padres de dos pequeños, Matteo y Bianca. RRSS

Sobre si se plantean aumentar la familia en uno de esos dulces reencuentros, Rosanna lo tiene claro y aunque afirma que "no me importaría", confiesa que "por ahora estamos bien". "Tenemos dos niños muy pequeños, estamos disfrutando de los peques, de nosotros como pareja, así que por ahora no sería algo a corto plazo", señala.

Sobre su maternidad y su matrimonio

A mediados del mes de julio, Rosanna concedía una entrevista a JALEOS en la que desvelaba los detalles más personales de su vida. Feliz con su matrimonio con David Bisbal, la modelo recalca lo mucho que han vivido ya juntos: "Hicimos tres años de casados, pero juntos ya tenemos casi cinco. Con dos bebés, no hemos perdido el tiempo para nada. Teníamos muy claras nuestras metas como pareja y como familia y que bonito que se estén cumpliendo. Estamos muy contentos, súper contentos".

Rosanna posa feliz junto a su hija Bianca, que cumplirá su primer año el próximo octubre. RRSS

Sobre sus dos hijos, relataba: "Son dos bebés totalmente diferentes. Yo pensé que estaba súper preparada para todo después de tener a Matteo. Pero al final fue un parto muy distinto el de Bianca, una bebé totalmente, diferente... Ha sido un proceso de reaprender, porque lo que me funcionaba con uno no me funciona con Bianca. Pero estoy muy feliz, dos niños sanos, alegres, súper lindos... En la familia estamos muy contentos y entretenidos porque tiempo no nos sobra". Además, la venezolana desveló a este medio que el primogénito sí tuvo algunos celos de la pequeña cuando llegó a casa: "Un poco al principio. Pero apenas tiene dos años. Yo pensé que no los iba a tener porque es muy pequeño e igual no se enteraba, pero claro que se ha enterado. Se entera que hay otra persona que requiere atención, abrazos, besos... Tiene sus momentos en los que le dan celos, pero luego dice cosas como 'bebé mía'. Creo que son las relaciones típicas entre hermanos", detallaba.

