Rosanna Zanetti, sobre su matrimonio: "No hemos perdido el tiempo. Teníamos claras nuestras metas"

Han pasado nueve meses desde que Rosanna Zanetti (33 años) se convirtió en madre por segunda vez, una etapa que ha vivido con plenitud, pero que no le ha impedido continuar con un proyecto que tanto le gusta y que, desde hace varios años, le ha permitido trabajar su creatividad y gusto por la moda.

Así, acaba de lanzar 'Summer of love', su colección de joyas de verano para Vidal & Vidal. Sobre esto, su experiencia con la maternidad y las claves de su matrimonio con David Bisbal (42), Rosanna Zanetti ha conversado con JALEOS.

Rosanna Zanetti luciendo las joyas de su nueva colección de verano. Vidal & Vidal

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Vidal & Vidal?

Cuatro años. Empecé siendo la imagen y esta es la quinta colección. El año pasado no pudimos salir por la Covid.

Esta es una colección mucho más colorida y con un estilo que recuerda a la década de los 70, una moda que vuelve a estar en tendencia. ¿Le gustan esos tipos de outfits para vestir?

Depende. No me gusta un estilo muy marcado que se vea disfrazado. Prefiero mezclarlo con otras cosas. Al final, lo más importante es llevar la moda al terreno de cada quien. Pero sí, creo que por primera vez tenemos una colección tan colorida y es precisamente lo que buscábamos. Quisimos hacer algo diferente. Comenzamos a preparla en noviembre de 2019 para que saliera en Primavera-Verano del año pasado, pero con todo lo que ocurrió con la pandemia decidimos mantenerla para el 2021. Al final terminó siendo una decisión muy acertada porque justamente la tendencia de ahora es mucho color, paletas de neones, neutras, pasteles, todo retro... Que es lo que manejamos en 'Summer of love'.

¿Se ha hecho larga la espera?

Estábamos súper ansiosos de que llegara este verano, que es mi temporada favorita, para que finalmente viera la luz.

¿Tiene preferencia por alguna pieza?

Los pendientes de esta colección son muy especiales porque tienen mucho color. Son muy imponentes. De segundo, los brazaletes. Es la primera vez que trabajamos el esmaltado. Es muy fino, muy elegante... Buscamos reversionar esas piezas de la infancia que nos gustaban mucho por sus colores y por lo que representaba. Quisimos llevarlas a un terreno de mayor lujo y elegancia.

¿Cómo es el proceso de trabajo con la marca?

Cada colección la trabajamos con nueve meses de anticipación. Yo siempre he estado vinculada al mundo de la moda por mi trabajo, porque es una de mis pasiones. Me encanta ese lado creativo, pero necesitaba la experiencia y una persona formada en la parte de diseño que me ayudara a ejecutar. Así, empecé a trabajar con Marta Vidal. Mientras yo voy hablando de la parte creativa, de lo que quiero hacer, ella me ayuda a tomar las decisiones, a ejecutar y a llevar a cabo el proceso técnico. Para mí ese es un mundo totalmente diferente, pero igual de apasionante.

Al final, está inmersa en todo el proceso.

Sí. Hacemos una tormenta de ideas, una búsqueda de tendencias e inspiración. En el caso de esta colección, por ejemplo, en una de las reuniones comenzó a sonar una canción retro, titulada Summer of love. Por ello la llamamos así. De hecho, a raíz de este tema también fue cogiendo esa onda retro. Una cosa conectó con la otra. Después de definir las piezas que queremos vienen los prototipos, las revisiones... Hasta conseguir cuáles son las piezas finales que van a formar parte de la colección. Luego el shooting, el marketing... A mí me apasiona. Desde que lo creamos hasta que se comunica.

Es un proceso de aprendizaje.

He aprendido de todo. De producción, ejecución, marketing, campaña. En cuanto a mi colección, elegimos cómo vamos a hacer las fotos, cuál va a ser la paleta de colores con la que queremos comunicarla, cómo va a ser la exposición, la muestra en redes sociales... En esa parte creativa me dan mucha libertad.

Desde hace unas semanas, sus piezas también están en Latinoamérica. ¿Era una asignatura pendiente llevar su trabajo a su lugar de origen?

Están en Venezuela y esta colección va a llegar en una semana. Me hacía muchísima ilusión que parte de mi trabajo se pudiera apreciar y tener en mi país. Ahora estamos tratando de gestionar un lanzamiento allí, pero todo dependerá de las medidas de la pandemia. Es una forma, además, de acercar mis piezas a Latinoamérica.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

La marca define estas piezas como "una colección atrevida para vivir un verano lleno de diversión, alegría y mucho amor". ¿Cómo vivirá usted esta temporada estival? ¿Qué planes tiene?

Así, tal cual. Lo voy a vivir con esa descripción, que también define cómo me siento. Después de lo que hemos vivido desde el año pasado, estamos buscando eso. Colores y alegría. Dentro de los límites que tenemos, disfrutar al máximo. Cada día cuenta. Yo estaré con mi familia, con mis dos hijos que están en pleno crecimiento, sin querer perderme ninguna etapa de ellos.

Es, además, el primer verano de Bianca.

Sí, estoy emocionada porque vaya a la playa y ver su reacción en el agua.

¿Cómo ha sido la experiencia como madre de dos?

Bien, bien. Son dos bebés totalmente diferentes. Yo pensé que estaba súper preparada para todo después de tener a Matteo. Pero al final fue un parto muy distinto, una bebé totalmente, diferente... Ha sido un proceso de reaprender, porque lo que me funcionaba con uno no me funciona con Bianca. Pero estoy muy feliz, dos niños sanos, alegres, súper lindos... En la familia estamos muy contentos y entretenidos porque tiempo no nos sobra (ríe).

¿Cómo está Matteo? ¿Ha sentido celos de Bianca?

Sí, un poco al principio. Pero apenas tiene dos años. Yo pensé que no los iba a tener porque es muy pequeño e igual no se enteraba, pero claro que se ha enterado (ríe). Se entera que hay otra persona que requiere atención, abrazos, besos... Tiene sus momentos en los que le dan celos, pero luego dice cosas como 'bebé mía'. Creo que son las relaciones típicas entre hermanos.

Hace unos días, estuvo de aniversario. ¿Qué balance hace de estos años al lado de David Bisbal?

Hicimos tres años de casados, pero juntos ya tenemos casi cinco. Con dos bebés, no hemos perdido el tiempo para nada. Teníamos muy claras nuestras metas como pareja y como familia y que bonito que se estén cumpliendo. Estamos muy contentos, súper contentos.

A nivel laboral, ¿cuáles son sus próximos proyectos?

Sigo con mis colecciones de Vidal & Vidal. Además, estamos preparando otro proyecto que no tiene que ver con eso, pero que es igual de importante. No sé cuándo me van a dar permiso de hablar de ello, porque será un paso muy bonito para la marca y para mí.

Y fuera de la marca, ¿algún otro proyecto?

Hay uno que no puedo decir con quién es, pero tiene que ver con el mundo bebé, niños, padres... Ojalá, si todo fluye bien, podría ver la luz a finales de este año.

¿Y en la televisión? ¿Tiene pensado volver?

Ahora con los dos bebés tan pequeños no es el momento para estar incursionando en la televisión en España, porque requiere de mucho de tiempo. No me veo en eso. Quiero esperar a que Bianca cumpla su primer año y ya para el siguiente sí me gustaría activarme más con mis proyectos personales. Los familiares están muy claros, los proyectos como pareja los tenemos muy claros, pero yo creo que para el próximo año ya me sentiré más capaz de comenzar con nuevos proyectos personales. Ahora, sigo disfrutando de la familia.

