Pilar García Muñiz: un viaje muy especial y la íntima decisión que la une aún más a Carlos Herrera

El 19 de agosto del año 2018, la vida de Pilar García Muñiz (47 años) se paró en seco. Su marido y padre de su único hijo, Pedro Roncal, fallecía de manera repentina tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras pasaba unos días en Pamplona. Tres años han pasado desde aquel fatídico revés que marcó para siempre no sólo su destino sino también el de su pequeño, hoy ya un adolescente de 15 años.

Si bien desde entonces la reconocida periodista madrileña siempre ha dedicado en esta triste efemérides unas palabras a su malogrado esposo, este año ha preferido no hacerlo. Quizá consciente de cómo funciona el medio y así de alguna manera evitar titulares que recuerden su dolor. Tan sólo una amiga del matrimonio, la escritora Lara López (54), le ha escrito un tuit mandándole "un abrazo", a lo que ella ha respondido con un "gracias, Lara", junto al emoji de un enorme corazón rojo.

Pilar García Muñiz vive hoy un momento dulce en todos los sentidos. Hace dos años abandonó Televisión Española tras más de dos décadas como puntal del ente público para marcharse a COPE junto a Carlos Herrera (64). Y ahí sigue, siendo la mano derecha del que para muchos, incluido ella, es el mejor periodista radiofónico de nuestro país.

Carlos Herrera y Pilar García Muñiz.

"Esto fue un ejercicio de seducción, como me dice uno de los directivos de COPE con el que tuve muchas reuniones. Fue un cortejo, prácticamente. Es verdad que siempre quise trabajar en la radio y lo hice de manera muy local, pero nunca en una gran emisora como era COPE. Siempre hay vértigo. Llevaba 20 años en TVE, era el medio que yo controlaba, que yo dominaba. Pero el gusanillo de la radio siempre estaba ahí. Al final, en esas conversaciones, en ese cortejo, vi que me apetecía hacer radio y estar con el mejor comunicador, que es Carlos Herrera, y aprender, porque en este oficio no hay que estancarse", declaraba en una entrevista.

EL ESPAÑOL ha contactado con personas que formaban parte del entorno laboral de Pilar García Muñiz y que la recuerdan durante aquella época de dudas. "Pero es lógico que lo hiciera, era el momento de irse. Mira, en ese momento en TVE estábamos viviendo todo el conflicto de los cambios, la purga, que lo llamaron, y desde COPE le ofrecieron un contratazo que no podía rechazar. Hizo bien, tomó la decisión correcta y a las pruebas me remito, ahí sigue", expresa una persona que le guarda un cariño enorme y que pone en valor la incuestionable profesionalidad de García Muñiz.

Desde el mismo día en que inició su etapa laboral junto a Herrera, el 1 de septiembre de 2019, Pilar García Muñiz, azuzada por el jefe, tomó una decisión de la que tenía ciertas dudas, sencillamente, por su forma de ser. La periodista decidió abrirse una cuenta de Instagram, pese a su extrema discreción y timidez.

Carlos Herrera y Pilar García Muñiz en una foto de su Instagram. Redes sociales

"No soy muy de redes sociales, es una cuestión de pudor. Soy una persona bastante discreta, bastante tímida, y tienes que enfrentarte a eso. Con la excusa de que tengo siempre muchas cosas que hacer, y es verdad, pues me resisto un poco a las redes sociales", afirmaba en la entrevista anteriormente citada y que puede verse en la galería fija de su perfil de Instagram.

García Muñiz nutrió de contenidos su cuenta de las instantáneas desde septiembre a diciembre de 2019. En el año de la pandemia, 2020, no consta ninguna publicación. Pero en 2021 las cosas han cambiado. La actividad ha vuelto y no sólo postea momentos de su trabajo o informaciones de interés general, como la nevada Filomena el pasado mes de enero, sino que ha empezado a mostrarse más cercana y confiada con sus followers.

Este verano, por ejemplo, Pilar ha hecho un viaje especial y se ha escapado a una de las islas más mágicas de España. Su destino ha sido Tenerife y algunos de los instantes más hermosos de su estancia allí los ha compartido ella misma con sus ya casi 2.000 seguidores.

PIlar García Muñiz disfrutando de un atardecer en Tenerife. Redes sociales

"Adentrándonos en el Bosque de los Enigmas a través de este túnel de árboles" o "Atardeceres", entre los títulos de las imágenes que ya constan en su feed. La determinación de dar movimiento y agilidad a su Insta la acerca aún más a su referente, Carlos Herrera, quien se ha convertido en los últimos tiempos en una superestrella en el mundo del social media.

El padre de Rocío Crusset (27) y Alberto Herrera (29), quizá siguiendo los consejos de sus famosísimos hijos, auténticas celebs de internet, ya atesora la escalofriante cifra de 335.000 seguidores en un perfil dedicado exclusivamente a las bondades que entrega España. Los placeres del país: el buen comer, el buen beber, el cante, el baile, la fiesta, la tradición y cómo no, todo ello rodeado de la familia y los grandes amigos.

