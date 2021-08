Muere Bibiana Algaba, la madre de María del Monte, a los 96 años

Nuevo y durísimo revés para la artista María del Monte (59 años). Bibiana Algaba, su madre, su gran amor, ha fallecido este sábado día 21 de agosto a la edad de 96 años, según ha desvelado el programa Viva la vida de Telecinco. Bibi, como la llamaban las personas que la querían, llevaba algo más de un año enferma y gracias a esta dolencia, María del Monte, por protegerla y evitarle todo tipo de dolor, le ocultó la muerte de dos de sus hijos. La reina de las sevillanas se ha tenido que enfrentar a tres enormes pérdidas en apenas año y medio.

En abril de 2020, en pleno confinamiento por la primera ola de la pandemia de coronavirus, María perdía a su hermano Antonio. Tan sólo 13 meses después, la familia Tejado volvía a soportar que la misma maldita enfermedad, la Covid-19, se llevara por delante la vida de Juan Carlos, padre del colaborador de televisión Antonio Tejado (33), a la edad de 62 años y tras dos semanas ingresado en la UCI de un hospital sevillano.

La cantante María del Monte consuela a su sobrino, Antonio Tejado, cuando acababa de perder a su padre, Juan Carlos.

En una entrevista con Bertín Osborne (65) en el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, María del Monte contaba que con el último adiós a su hermano había despedido, injustamente, a su alma gemela. "Ha sido lo peor. Lo de mi hermano no era lo lógico. No era lo esperado. Y lo peor: no soy la única que, por desgracia, haya vivido esto sin poderlo acariciar. Se fue el 20 de abril, día de su cumpleaños, además. Él ingresa por una pancreatitis, pero vienen una serie de cosas que hacen que esté en el hospital y que no se pudiera ir a verlo. He perdido a mi alma gemela".

Un fallecimiento del que prefirieron no informar a Bibiana Algaba, madre de María del Monte, por lo delicado de su estado de salud y su avanzada edad. "Mi madre no sabe nada, Bertín", expresaba la intérprete de Cántame en relación a la muerte de su hermano Antonio.

"Él vivía con mi madre. Pues tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por la Covid. Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente 'tú eres fuerte'. Yo he vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna. Lo de mi hermano ocurre a la una y media del mediodía y a las dos y media estaba sentada con mi madre comiendo. Prefiero comérmelo. No nos dieron ninguna explicación. Nos contaron que se había producido una perforación. Mi madre con 95 años se entera de eso y... acaba".

Bibiana Algaba participó en la entrevista que Bertín Osborne hizo a María del Monte. Mediaset

Ahora, 16 meses después de aquel mazazo, es Bibiana quien se ha ido para siempre dejando a María del Monte rota de dolor. La presentadora de Viva la vida, Toñi Moreno (48), ha dibujado un perfil maravilloso de cómo era Bibiana. Gran amante de la Feria de Sevilla y de la peregrinación de la Virgen del Rocío, era habitual verla por el Real o por la aldea onubense junto a su hija, María, y rodeada de sus otros hijos y sus nietos.

Alegre, siempre con sus labios pintados de rojo y con una gracia especial, Bibiana le decía a Toñi Moreno que su hija, Lola, era demasiado guapa como para ser hija suya. Desde el espacio de Mediaset la han recordado con cariño y con el amor que merecía una mujer tan querida y respetada como Bibiana Algaba.

