La estrategia de Olga Moreno para reflotar su tienda: la 'fusión' con la que ha agotado existencias

El pasado viernes 23 de julio, Olga Moreno (45 años), la mujer de Antonio David Flores (45), se alzaba con el premio de 200.000 euros tras convertirse en la ganadora de Supervivientes 2021. De este modo, la concursante era elegida por un 61,17 por ciento de las votaciones -frente al 38,83- como la hondureña que más se merecía el premio. Todo un éxito sin precedentes, tanto para ella y su familia, como para la cadena de Fuencarral.

Olga Moreno se ha convertido en el personaje del momento. Si ya antes de partir a Honduras -con la docuserie de Rocío Carrasco (44) recién estrenada en Telecinco- su testimonio se revalorizó considerablemente, tras el tsunami mediático y social que supuso el testimonio de la hija de Rocío Jurado, aún más. De hecho, este pasado miércoles por la noche concedió su primera gran entrevista para pasar revista por su actualidad familiar y personal en el espacio Ahora, Olga.

Olga Moreno en una imagen de archivo fechada en marzo de 2021. Gtres

Sea como fuere, no cabe duda de que lo que ha vivido, y está viviendo, Olga Moreno es una revolución sin cuartel. Todo en ella genera dinero e interés. Nada que ver con su vida de hace unos meses. Antes de su concurso en Supervivientes, Moreno era 'tan solo' la esposa de Antonio David y la mujer que se ha ocupado en los últimos años de los hijos que Flores y Carrasco tienen en común, Rocío (24) y David Flores. Tenía su tienda, Olé & Amén, en Málaga, y vivía ajena al mundo de la televisión, salvo alguna irrupción puntual.

Olé & Amén se convirtió en el negocio familiar y en una fuente de ingresos para los Flores-Moreno, sobre todo desde que Antonio David fuera despedido de la cadena de Fuencarral tras el estreno de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Ahora bien, tras el éxito y triunfo de Olga en Mediaset, y todos los seguidores que comenzaron a seguirla fervientemente, ¿en qué punto se encuentra su negocio? JALEOS ha intentado analizar la evolución de la empresa, y lo cierto es que los resultados que se arrojan no pueden ser más halagüeños.

Imagen de la cuenta de Instagram de Olga Moreno, en la que se puede apreciar su número de seguidores.

Máxime si se tiene en cuenta que Olga tomó una inteligente decisión, a modo de estrategia, antes de partir a Honduras: la persona que le ha llevado las redes todos estos meses ha comentado el concurso en la misma cuenta personal de Instagram donde ella promociona los complementos de su tienda malagueña. De este modo, el número de seguidores de la cuenta ha experimentado en estos meses una significativa subida, que aumenta cada día. En la actualidad, Olé & Amén by Olga Moreno suma 119.000 seguidores.

Desde que comenzara el programa selvático de Telecinco, en la cuenta de Instagram se han ido alternando en el tiempo tanto promociones de complementos de la nueva colección de Olé & Amén como mensajes de apoyo al concurso de Olga. Con frases como "una semana más demostrando Olga lo luchadora que es y peleando cada prueba hasta el final". De este modo, se ha conseguido una gran repercusión. Uno de los aspectos que puede haber influido de algún modo en este gran despegue es el hecho de que Olga haya contado para promocionar sus artículos de moda con dos personas muy importantes para ella: Rocío Flores y su íntima amiga Ana Luque.

Rocío Flores y Ana Luque, amiga de Olga Moreno, en montaje de JALEOS. Redes Sociales

Un ejemplo del gran tirón que está teniendo la mujer de Antonio David se traduce en la página web de su tienda, enlazada a la cuenta de Instagram. Gran parte de los complementos están agotados. Otra prueba del gran empuje que ha obtenido la página se puede ver en el número de 'me gustas' que consiguen las publicaciones desde la incursión de Moreno en Supervivientes. Si bien antes de su salto mediático Olga contaba con una media de 700 likes en sus publicidades, durante el concurso ha superado, con creces, los 10.000. Incluso, su último post, tras la victoria, casi roza los 40.000 'me gustas'.

Dice así: "Gracias a todos por habernos ayudado a disfrutar tantas semanas de Olga en Supervivientes, por haberla apoyado tanto en votaciones como a diario con cada mensaje de ánimo que nos llegaba. Gracias a todos los Clubs de Fans, por la ayuda diaria y por todo lo que nos han transmitido". Y es que, también los clubes de fans se han volcado con la mujer de Antonio David Flores. Si bien en un principio, uno de ellos cerró su cuenta tras el testimonio de Rocío Carrasco, lo cierto es que fue un caso totalmente excepcional. De hecho, uno de los más potentes en Instagram cuenta con 52.100 seguidores, y en Tik Tok con 25.900.

La defensa de Antonio David

Tras meses de silencio, a finales de junio, Antonio David decidió romper su silencio. Eligió a los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog para que fuesen sus entrevistadores en una reveladora conversación, en la que aseguró que le han destrozado la vida. "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país", confesó el colaborador de televisión.

Antonio David Flores y su hija, Rocío, en las calles de Madrid. Gtres

Quiso dejar claro entonces que todo lo que se ha dicho sobre él es absolutamente falso y ha insistido: "La gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático". Así, indignado, sentenció el trato que ha recibido por parte de muchos de los que fueron sus compañeros en televisión. Sin embargo, ha sido consciente de que algunas personas han estado de su lado. "Había gente que estaba viendo que detrás de toda esta denuncia pública de violencia de género había un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona", aseveró el que fuera colaborador de Sálvame.

A pesar de la denuncia pública de Rocío Carrasco por supuesto maltratador, Antonio David insistió en que él es inocente de todo lo que se le ha acusado públicamente: "La Fábrica de la Tele y Sálvame han convertido esto en una sede judicial, con fiscales y jueces. No puede saltarse uno a la torera, por un negocio por dinero, los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas. La gente ha venido a decir: 'Han provocado el efecto contrario'. Si han querido imponer una única versión, la gente en su casa ha dicho, esto no es así, y han provocado el efecto contrario. Agradezco la gente que ha dicho apagón a Sálvame y apagón a La Fábrica de la Tele".

