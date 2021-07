Luis Rollán anuncia su proyecto de paternidad junto a Sofía Cristo

El programa de Viva la vida comenzaba este sábado con una noticia que dejaba a la audiencia muy sorprendida. El protagonista, Luis Rollán (47), se quedaba sin palabras cuando se enteraba de que su programa tenía una información que le afectaba a él y a su amiga, Sofía Cristo (37), de hecho, necesitó salir del plató para hacer una llamada urgente.

Minutos más tarde se destapaba la gran verdad: "Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler... A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento", confesaba Luis Rollán, a lo que añadía: "Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría, nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas, tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento e interno".

Luis Rollán adora los niños y lleva muchos años pensando en la paternidad. RRSS

Una noticia positiva y muy especial que llenaba de ilusión a sus compañeros porque se trata de un proyecto de dos personas que se quieren y se respetan por encima de todo con un mismo sentimiento y objetivo: ser padres.

Antes de que se hiciese pública la noticia, los reporteros localizaban a Sofía Cristo y ésta decía que ella no sabía de qué se estaba hablando: "No tengo nada que contar, Luis es de mis mejores amigos, es como mi hermano, va más allá, es la familia que tú eliges".

Una reacción que dejaba sorprendidos a todos porque se producía pocos minutos antes de que Luis confesara ante toda España el proyecto en común que tiene con Sofía. De hecho, cuando ocurre esto, la prensa vuelve a hablar con la hija de Bárbara Rey (71) y ya sí que confirma, algo molesta, que: "Nunca hablo de mi intimidad y de mis cosas privadas. Hay cosas que creo que pertenecen a una parcela más íntima. Que no tengo problemas de hablarlo, pero me parece desmesurado de la forma que ha pasado todo o un poco extraño todo".

Y es que Sofía no esperaba que la noticia saliese a la luz: "No estoy enfadada con Luis, pero en el momento que yo determine cómo quiero hablar las cosas, hablaré yo las cosas", zanjaba. Después de mostrarse un poco molesta, bromeaba con su futura maternidad: "¿Te imaginas una mini Sofi? Mi madre estaría encantada igual que con mi sobrina. Pero como no lo sabemos para qué vamos a estar ilusionándonos con cosas que no se sabe".

Por otro lado, Luis también ha hablado con los reporteros y ha confesado que es una idea que tienen ambos, pero en ningún caso se ha llevado a cabo ya, sino que tienen que pensarlo bien: "Bueno no hay enhorabuena porque no hay nada, no se puede hacer noticia de lo que no hay".

El colaborador de televisión acababa en Viva la vida y se iba directo para un conocido restaurante de la capital de Madrid donde estaba pinchando Sofía para reencontrarse con ella tras hacerse pública la noticia. Sobre si prefiere niño o niña, enseguida grita la hija de Bárbara Rey desde el fondo: "Trillizos".

No cabe duda de que hay una gran amistad entre ambos y del grado de confianza que tienen, por eso bromean con la noticia aunque Luis Rollán aseguraba que era un proyecto de futuro porque la idea de ser padre le rondaba desde hace mucho tiempo atrás.

