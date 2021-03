Luis Rollán asegura que no va a empezar ninguna guerra con Isabel Pantoja tras el fin de su amistad

Dos días después de romperse en Viva la vida y confesar que su amistad con Isabel Pantoja (64) ha llegado a su fin, Luis Rollán (44) asegura que, a pesar de todo, no piensa empezar ninguna guerra con la tonadillera, y confiesa que si desnudó públicamente sus sentimientos sobre su "ruptura" con ella fue porque no fue capaz de ocultarlo.

Además, y más claro que nunca, el colaborador lanza un mensaje dirigido a Isa Pantoja (24) después de que ésta se haya alegrado públicamente del fin de la amistad entre su madre y el que, hasta ahora, siempre ha sido uno de sus más fieles defensores en los platós.

Hola, Luis. ¿Cómo está después del conflicto con Isabel Pantoja?

Bien, bien, bien.

Dicen que Isabel hija está contenta, que está celebrando que haya roto la amistad con su madre.

A mí me da igual, ya te digo...

Luis Rollán junto a Isabel Pantoja en una imagen de las redes sociales del periodista.

Que está enfadada con usted porque supuestamente habría intentado vender un robado de ella con un chico.

Yo jamás cuando ella ha tenido conflictos con su familia me he alegrado, jamás en mi vida. Que cada uno hable, diga o piense lo que quiera.

Con lo que sí que cuenta es con el apoyo y el cariño tanto de Kiko Rivera cómo de Irene Rosales.

Es mi familia y hay mucha gente que me quiere. Si es que esto no es una guerra, ¡por Dios! Lo digo bien claro, simplemente pues tuve una mala tarde, mejor dicho, tuve una mala noche el día anterior y si te preguntan creo que tampoco hay necesidad de mentir. Esto no significa que dentro de un tiempo se hablen las cosas cómo se tienen que hacer, hablar, y que siempre estoy, y espero, estaré. La decisión desde luego es cosa de dos y en todas las amistades, y todas las familias, surgen motivos muchas veces y desencuentros, malentendidos, y que no le quede a nadie la duda del cariño, el amor y el respeto que he tenido, y tengo, hacia ella. En ese sentido estoy muy tranquilo.

Rollán, en segundo término, en una imagen de archivo junto a Kiko Rivera.

¿Se siente decepcionado?

Cada uno sepa lo que ha hecho... Yo también te digo una cosa, las cosas cuando las haces, las haces de corazón. Tampoco las haces para que te pongan una medalla ni nada, por eso más te duele la situación porque yo las cosas que he hecho las he hecho de corazón, no solo no me arrepiento si no que cuando lo he hecho y aun así ese día, el sábado también estaba mal en el programa, estaba dando una información leal de ella. A mí no solo no me alegra, todo lo contrario, me entristeció y me preocupó más todavía porque realmente todo esto viene por una falta de comunicación o, en este caso, la falta de comunicación por parte de ella. Se está dando mucha información de cómo está entonces la gente que te quiere se preocupa por ti y quiere saber que te está pasando, es solo eso, y si a eso me responde con algo que no tenía nada que ver... No se habló en ningún momento de Kiko, no se habló de Irene, era una cosa entre ella y yo por eso ni he entrado ni quiero entrar en detalle. Eso es una cosa entre ella y yo, y ya está.

¿Confía que con el tiempo se pueda recuperar la amistad?

Yo lo que pido y que quiero es hablar, que esté bien, que reaccione, que tome soluciones a tantos problemas cómo le están surgiendo. Yo no quiero ser un problema, para mí ella es parte de mi vida y espero que así sea. Esta historia es siempre de dos, ¿me entiendes? Entonces aquí tiene que ver yo te doy, tú me das, estamos juntos y nos apoyamos, nos queremos en los buenos y en los malos, y yo creo que siempre he estado entonces el tiempo lo dirá.

Luis, esta no es la Isabel Pantoja que usted conocía. ¿Cree que Agustín la está haciendo cambiar?

Yo sinceramente no... El otro día me preguntaron lo mismo, es que yo no voy a meter a él, yo nunca he tenido ningún problema con él y creo que por mi parte sería injusto meter a una persona ahí. Esto es una historia de ella, reacciones y cosas que están pasando que me cuesta reconocerlo, eso sí.

