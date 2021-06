15 de 15

Fue el 16 de junio de 2020 cuando la vida de Mila Ximénez dio el peor de los quiebros ante la peor las noticias. Llamó a Sálvame para anunciar que padecía cáncer: "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tenía muchos dolores. Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la clínica La Luz". Y añadió: Vamos a salir de esta y lo único que pido es que no me agredan los compañeros de trabajo porque sé que no voy a estar bien. Me dicen que vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil". Comenzaron las quimios y Mila volvió a Sálvame: "Tengo metástasis en los pulmones, el hígado y más partes". Se mostró débil en el último tiempo, aunque no perdió la esperanza en ningún momento. Su último ingreso en el hospital fue a finales de marzo, y por petición de sus médicos. Se probó un nuevo tratamiento, pero nada se consiguió.