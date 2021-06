2 de 10

"The time is short. No hay tiempo que perder...", ha escrito la venezolana junto a esta instantánea en la que luce un look muy veraniego, compuesto por unos pantalones cortos, camisa de estampado geométrico, sandalias y bolso en color beige. Se trata de una imagen que abre un álbum, en el que la colaboradora de televisión también ha querido mostrar como luce su outfit con zapatillas deportivas.