Cristian Suescun: "Me han pagado 100.000 euros por pasar un fin de semana sexual con una persona"

¿Por qué elegir entre los diferentes platos de un menú cuando te puedes comer la carta entera? Así se toma la vida Cristian Suescun (34), quien ha conseguido que se le enciendan las luces de neón al otro lado del charco. "Sí, tío, he conocido a un productor español y ya me están llamando de Hollywood y Miami. Entre las cosas que me han ofrecido está la de protagonizar un reality porno en Estados Unidos con las figuras más relevantes del país, algo de locos. No tengo ni frenos ni límites".

Cristian es como un interruptor, pero con la única diferencia que él siempre está encendido. Es una máquina de hacer dinero, ya que como cuenta en exclusiva a JALEOS, "recientemente acepté una oferta sexual de 100.000 euros para pasar todo un fin de semana para estar con una persona".

Cristian tiene muy claro lo que quiere en la vida y no desaprovecha ningún momento. RRSS

¿Fue hombre o mujer?

No hago distinciones. Estoy abierto a todo. Lo que me importa es la pela y que disfruten. Soy un gigoló de alto standing. Yo pongo las tarifas porque sé lo que valgo. Lo importante es no cortarse. Siempre estoy ardiendo.

¿Vale todo por dinero?

No, pero tengo la mente muy abierta y con dinero siempre se puede llegar a un acuerdo. Mientras nadie esté obligado, incentivado o coaccionado.

Está en Onlyfans, ¿cree que esta aplicación facilita la prostitución virtual?

Prostitución es una palabra fea. Más que nada entretenimiento porque la gente paga para tener unos servicios sexuales en una plataforma donde hay censura y puedes mostrar lo que quieras. A 20 eurillos mensuales y con más de 400 suscriptores echa cálculos. Eso es lo que facturo al mes (la empresa se lleva un 20 por ciento de comisión).

Juani de Lucía, propietaria de la Sala Bagdad, me comentó que estaría dispuesto a trabajar en esta sala donde debutó Nacho Vidal

Juani me ha tratado muy bien, me ha ofrecido unas condiciones muy jugosas y me lo estoy pensando. Lo de irme a Los Ángeles y lo de Barcelona me parecen opciones bastante bonitas. Con constancia y esfuerzo todo es posible. Cada día hago un entrenamiento bastante estricto de una hora y media y tengo una dieta muy específica.

¿Combina bien el ser de lágrima fácil y corazón caliente?

Tengo una pequeña carencia de afecto y cariño porque mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, por lo que siempre he carecido de una figura paterna. Es lo que he estado buscando porque necesito ese cariño y ese amor que no he tenido. Algún día me gustaría formar una familia y dedicarme de pleno a esas cosas que a mí me faltan.

¿Hasta qué punto estaba orquestada la portada de Lecturas donde su hermana decía que los hombres como usted le daban asco?

Nunca he tenido un guión en mi vida, no tengo tabúes y voy a por todas. Y si he participado en un reality voy a lo que voy. Mi hermana dijo aquello porque estaba cabreada, ya que dejaba mal a mi exnovia y la gente no lo veía normal que tonteara con Yola en el reality. Antes de entrar le dije a mi novia: "Cariño, no estoy enamorado de ti". Y lo que hice es lo que hay.

¿Qué hubo realmente entre usted, Yola Berrocal y Mari Cielo Pajares?

Yola (50) me decía en el reality La Casa Fuerte que quería intimar, pero yo tenía novia y estaba algo retraído. Yola siempre me ha puesto y al acabar el concurso me llamaba porque quería todo conmigo. Y Mari Cielo (44) iba por Telecinco diciendo por ahí que yo quería algo con ella y es falso. Cuando me enteré de que estaba en Onlyfans le dije que hasta dónde estaría dispuesta a llegar, pero se vino arriba.

¿Por qué trabajó como chófer de Kiko Matamoros?

Es como mi padre. Le quiero, le aprecio, ha apostado por mí, siempre me ha tratado muy bien, no puedo decir nada malo sobre él y jamás le vendería.

Antes de terminar, Cristian deja muy claro que las tres cosas más importantes de su vida son el sexo, comer y dormir, y que no tiene vergüenza a nada: "Mi madre me dijo que donde haya dinero ahí he de ponerme. Si polvo somos y polvo seremos… La vergüenza ni se come ni se almuerza".

