Hablamos con Mari Cielo Pajares: su autobiografía y su polémica en OnlyFans, con demandas incluidas

"Nos pueden vaciar de libertad, en ocasiones hasta de ganas, pero de lo que no te pueden vaciar es de esa esperanza para seguir luchando", asegura, con fuerza y convicción, Mari Cielo Pajares (44 años) en un momento dado de su conversación con JALEOS. Esa frase bien podría ser su lema de vida, que lleva tatuado en su ADN. Mari Cielo es vitalidad y ganas de vivir. Su cabeza, un hervidero de proyectos. La hija de Andrés Pajares (80) no sabe lo que es estar parada, ni siquiera en el confinamiento que vivió España el ya pasado año.

Aprovechó esos días de encierro obligatorio para empezar el esbozo de otro nuevo libro -tiene en el mercado Memorias de una puta, de la editorial Planeta-, con tintes autobiográficos. No vienen a ser unas memorias como tal, aclara a este medio, pero sí que Álex, el protagonista de esta historia, vive acontecimientos de la vida de Mari Cielo. "Tintes autobiográficos se pueden oler en casi todo lo que escribe un autor. Se trata de retorcer experiencias y convertirlas en ficción", sostiene. Para ella, escribir no es solo poner en orden su vida, que no ha sido nada fácil ni un "cuento de hadas", sino también "gritar desde la pluma".

Este proyecto en forma de libro lo tiene en stand by porque el confinamiento le trajo nuevas cosas a la par que le paralizó otras. Lo retomará, al mismo tiempo que sueña con poder rodar una película, Las parcas, cuyo guion está escrito por ella misma. Está como una niña con zapatos nuevos ante la idea de interpretar, cuando la Covid se lo permita. Mientras, trabaja en otras ideas y se gana la vida con su perfil en OnlyFans, la popular red social de pago a cambio de imágenes provocativas, insinuantes o en ropa interior. Esta oportunidad, asegura a este medio, le ha granjeado pingües beneficios, pero también un gran disgusto. Algunos medios de comunicación han comparado sus publicaciones en dicha aplicación con la pornografía, algo que no va a tolerar y que denuncia desde estas páginas: "He demandado a muchos. Esto está denunciadísimo. En OnlyFans me van a encontrar desnuda, como me trajeron al mundo, sin tapujos, pero no es lo mismo un desnudo integral con que haya imbéciles integrales que no sepan gestionar un desnudo". Se pone seria y feminista, y advierte: "Una mujer puede mostrar un cuerpo desnudo y no es pornografía, que parece que estamos yendo para atrás en vez de para adelante. ¡No es pornografía!". Durante su charla con este periódico, Mari Cielo también habla de los hombres, del amor y de cómo un hombre en concreto, un ex, le ha salvado la vida en dos ocasiones. Gary, el hombre al que le debe la vida.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro autobiográfico?

Escribo desde que tengo prácticamente noción para poder poner una palabra detrás de otra. En mi caso es básicamente porque es más económico que un psicólogo. Es mi forma de gritar, en ocasiones se grita con la garganta, y otras con la pluma. Es un desahogo, encuentro refugio. Cuando lo necesito, escribo y abuso de los lectores. Les violo la mente un poco con mis paranoias y patologías mentales.

¿Es verdad que ya ha escrito cerca de la mitad del libro?

Escribo rápido, siempre lo he hecho. De hecho, cuando escribí para Planeta Memorias de una puta me decían que alucinaban porque les estaba pasando al orden de capítulo y medio o dos a la semana. Cuando tengo algo que contar soy bastante compulsiva. Tremendamente agradecida de que no me gusten las drogas. ¡Con mi comportaminto compulsivo sería bastante deleznable! Escribir, hacer una canción, hacer un proyecto cinematográfico. Es mi forma de ser y actuar.

Unas memorias o un libro autobiográfico

No son unas memorias como tal. Digamos que cuento una historia, la historia de Álex, un nombre bastante neutro. Lo empecé a escribir desde un sitio oscuro, desde muchísima rabia. Todo lo que yo he escrito en mi vida tiene un tinte autobiográfico. Yo, por ejemplo, nunca he ejercido la prostitución, pero hay clientes en ese libro de Planeta que mencioné antes que han sido relaciones mías. Tintes autobiográficos se pueden oler en casi todo lo que escribe un autor. Se trata de retorcer experiencias y convertirlas en ficción.

Más allá del libro, ¿en qué está ahora inmersa?

Antes del confinamiento, estuve en tres programas colaborando con Mediaset, que se me cayeron los tres porque no vivo en Madrid. Y con la Covid nos cortaron el flujo. Aparte de eso, tengo un proyecto cinematográfico que se llama Las Parcas, el guion es mío, la productora es Bruna Rubio, el director, Iván Mulero. Con esta película vuelvo a colocarme delante de las cámaras. Esto se iba a rodar en Barcelona justo cuando nos encerraron. Se paró el proyecto con cámaras alquiladas y todo en marcha. Lo vamos a retomar tan pronto como nos lo permitan. Nos ilusiona mucho y tengo mucho mono de hacer cine.

Televisivamente, se la ha visto en 'La casa fuerte 2'

Acabo de salir de otro encierro televisivo, sí, La casa fuerte. Estoy muy agradecida de que la tele me acogiera en ese momento de necesidad. Es una suerte. Por mucho que la gente pueda criticarlo, tenemos que entender que es un privilegio que no todo el mundo tiene a mano cuando estás cayéndote. Te pueden cerrar la puerta en la cara, máxime cuando llevo evitando la televisión 12 años. Ha sido así porque me lo he podido permitir. Claro, cuando tú coges y dices 'quiero volver' la tele puede decirte '¿ahora, bonita?' Así que estoy muy agradecida. Han cambiado las cosas; de hecho, muchísimo en comparación a cuando colaboraba antes. Es bueno ver cómo se respira ahora y lo que se demanda.

Ha cambiado todo mucho, sí...

Yo no tengo televisión en casa, así que tampoco me entero. Pero no de ahora, ¿eh? No la tengo desde hace 20 años. Respeto, porque me dedico a ello, la forma de entretenimiento. La quité en su día porque estaba mi familia constantemente en los medios. No era terapéutico.

En 'La casa fuerte 2' no ha hablado de su familia

No, no he hablado de nada. Y lo agradezco más, todavía más, a la productora, a Jorge Javier (50), que no me metieran los dedos en ese aspecto porque es algo que ya aburre, que está bastante obsoleto. Son cosas que han pasado hace más de 20 años. Ya no tiene mucho sentido.

¿Es verdad que dará el salto a la canción?

¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho? La música me ha encantado de siempre, creo que no podría vivir sin música. Me paso casi todo el día con los cascos puestos, salvo el rato que sociabilizo. De hecho, la mayoría de mis ex son músicos. Me vuelve loca la música. Veo un tío con talento y me pierde. No digo con éxito, digo con talento. No es lo mismo. Por ejemplo, un músico callejero que lo peta me deja prendada.

Y entonces, ¿un single grabará?

Lo de la música surge porque perdí una apuesta. Tengo la boca muy grande y un ego que asciende a cheques que en ocasiones mi persona no podría pagar. Me gusta mucho jugar al póquer y al ajedrez. Me jacto de ser buena jugando, ¡más que nada por repetición! Hasta que llegó alguien que me pegó una paliza y, como no me gusta jugar con dinero, aposté con putaditas. El caso es que alguien, sabiendo que a mí cantar me da pavor, me dijo 'si pierdes, vas a grabar un tema', y he perdido. Espero, de verdad, que esto nunca salga a la luz. Nunca he sentido vergüenza, ¡tengo un OnlyFans!, pero al cantar muero. ¡Desnudar la voz delante de alguien es lo peor que puedes hacer!

Lo que está claro es que no te aburres...

Nos pueden vaciar de libertad, en ocasiones hasta de ganas, pero de lo que no te pueden vaciar es de esa esperanza para seguir luchando. ¡Hay huevos para esto y para más! Y aquí estoy yo, grabando un tema. (Risas)

¿Dirías que has tenido suerte en el amor?

Sí, mucha suerte. Muchísima. Y además, tan agradecida a cada momento de mi vida, sentirte amado es lo mejor. Quizás no he tenido una infancia de cuento de hadas; he tenido de jovencita una serie de problemas... Sin embargo, en el amor me siento muy afortunada, he tenido a alguien que me ha cogido de la mano y en los momentos más oscuros me ha ayudado. Y en los buenos ha disfrutado conmigo. La familia también la elige uno. La familia que te regala el universo. Lo que te falta por un lado, te lo da por otro. Estoy agradecida a mi ex, Gary, que sigue siendo mi hermano hoy por hoy.

Sin él, esta que te habla no estaría aquí. Me ha levantado dos veces de la muerte, ¡ha tenido él unas charlas con las parcas...! Dos veces... Eso sí es familia, sí es amar. Es alguien que seguiré amando. Nunca podría desechar a un ser humano como Gary. Respecto a amoríos de otro tipo, siempre me gusta estar conociendo a alguien. Yo me llevo bien con todos mis ex, salvo con mi exmartido, que no sé por dónde andará. Llevarse bien con los ex proviene de no hacer uso de la mentira. Cuando no mientes, respetas, y ahí va estar siempre el cariño.

