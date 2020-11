Yola Berrocal, sobre su relación con Sergio Ayala, ex de Ivonne Reyes: "Estoy súper enamorada"

Después de convertirse en la flamante ganadora de La casa fuerte, la vida le sonríe a Yola Berrocal (49 años). Con numerosos proyectos profesionales, y convertida en comentarista de la nueva edición del reality, la explosiva artista ha encontrado el amor en Sergio Ayala, modelo y expareja de Ivonne Reyes (53), con quien confiesa que está más feliz que nunca.

La vemos muy enamorada y feliz, ¿qué tal con Sergio?

Súper feliz, súper enamorada de Sergio, increíble.

¿Qué le ha dado Sergio?

Es súper cariñoso, detallista, siempre muy pendiente de mí, es la primera vez que me enamoro de verdad y es el mejor hombre de mi vida. Soy más feliz que nunca.

Yola se convirtió en la ganadora de 'La casa fuerte' junto a Leticia Sabater y actualmente ejerce de colaboradora. RRSS

Como surgió este amor.

Pues nos conocimos justamente en la fiesta de Gran Hermano VIP donde él había estado, había participado y nos conocimos ahí.

¿Hay algún plan de futuro a corto plazo, como vivir juntos...?

No, de momento él viene, sobre todo él viene a verme y bueno. Sí que nos gustaría estar juntos porque la verdad es que es mágico.

¿En algún momento ha pasado por la cabeza la palabra boda?

Ojalá. Fíjate la conexión que tengo con él, la conexión que hemos tenido los dos no es normal. Muchas veces son ese tipo de energías y con él he tenido una energía increíble, tanto él como yo, ha sido reciproco, cuando quedamos y nos vimos a solas fue increíble. Lo de boda fíjate... yo siempre he dicho que no me gustaría casarme, pero él es tan especial y tan buena persona.

¿Y cómo es la convivencia cuando están juntos?

Súper bien, somos súper compatibles, le encanta el deporte, le gustan los animales, estuvimos viendo los animalitos en un Safari de Madrid, nos gustan las mismas cosas.

¿Cómo cree que le habrá sentado a Ivonne?

Creo que no le habrá hecho mucha gracia, imagino, no lo sé. Hemos sido las dos colaboradoras de Supervivientes, yo con ella me llevo súper bien o me llevaba súper bien porque ella defendía a su hijo en Supervivientes y yo estaba de colaboradora. La verdad es que le ha dejado de seguir en Instagram por lo que le ha hecho Sergio.

Sergio Ayala e Ivonne se conocieron en la casa de 'GH VIP' y se enamoraron. Gtres

Hay un litigio judicial.

Ya, pero de eso no quiero hablar. No me refería a eso. Ellos han tenido una relación muy bonita por lo visto y nada.

¿Le ha hecho algo malo Sergio?

No, nada, es que no quiero hablar de ese tema. Ojalá que se solucione todo lo mejor posible y ya está.

Sergio está preocupado por esa parte, que se tenga que ver nuevamente con Ivonne en los juzgados.

Yo de ese tema no puedo hablar, prefiero que cualquier cosa se lo preguntéis a Sergio o a Ivonne. Yo deseando de ver a mi chico, abrazarle, todos los días me manda cosas 'hola mi amor' se hace vídeos... es impresionante. Desde que entré en La Casa Fuerte este año veo las cosas de color y me ha dado una suerte... ahora voy a sacar mi propia ropa y de imagen voy a poner a mi chico. Además, soy mánager de famosos, un año bonito de mucho trabajo y además colaboradora de La Casa Fuerte 2.

[Más información: Yola Berrocal reconoce que traicionó a Joaquín Prat: "No sé cómo pude hacerte tanto daño"]