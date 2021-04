1 de 10

La marquesa de Griñón ha posado al natural en su casa, con la luz del día entrando por la terraza y recién levantada con su pijama favorito: "Pijama de la nueva colección de mi querida amiga Casilda Finat". Y es que la pieza la ha diseñado una amiga de su círculo más íntimo, por eso no ha podido evitar promocionarlo en las redes y ha tenido muchísimo éxito, ya que además de que decenas de mujeres le han pedido la referencia del traje, son centanares de mensajes los que ha recibido halagando su 'outfit' ("precioso", "me encanta", "me chifla"...) y otros han recurrido al humor para definir su atuendo: "Me encanta tu pijama de marquesa", escribe un usuario.