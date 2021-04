María Lapiedra pierde la batalla por la custodia de sus hijas con su exmarido, Mark Hamilton

Cuando María Lapiedra (36 años) y Mark Hamilton decidieron poner punto final a sus cuatro años de matrimonio, uno de los puntos de fricción en los juzgados fue la custodia de las dos niñas que tienen en común, Martina (7) y Carlota (5). La misma que se decretó, desde un primer momento, que fuese compartida. Sin embargo, la actriz solicitó, mediante la demanda correspondiente, la guarda y custodia de las menores, alegando que el padre no pasaba el suficiente tiempo con ellas y que eran los abuelos paternos quienes se hacían cargo de sus nietas.

Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha fallado en contra de Lapiedra, tal y como adelantaba en primicia Informalia. El organismo ya tiene el auto en el que se desestima la petición de Lapiedra, y la custodia seguirá siendo compartida, tal y como había decretado con anterioridad. Los magistrados consideran que el argumento de María, asegurando que Mark pasa mucho tiempo trabajando fuera de casa y que las niñas están en exceso con sus abuelos, carece de solidez, ya que es un escenario que se da de manera muy habitual.

María Lapiedra y Mark Hamilton en una imagen de sus redes sociales de cuando aún eran pareja. Instagram.

De este modo, María tendrá que seguir realizando el trayecto que conecta Madrid, donde reside, con Barcelona, donde están Martina y Carlota, cada 15 días. En concreto, la televisiva se queda en el piso de Sant Andreu de Llavaneres, un domicilio que compraron ella y Hamilton durante su matrimonio en régimen de gananciales. Además, se conoció en su día que la expareja acordó hacerse cargo de los gastos de sus hijas a partes iguales.

Relación paralela

Si bien el fin de ese matrimonio llegaba en 2018, lo cierto es que, tal y como los protagonistas confirmaron, María mantuvo una relación paralela a su matrimonio. Porque la colaboradora mantenía un romance secreto, desde hacía ocho años, con Gustavo González (55). Una noticia que salió a la luz tras conocerse que el paparazzo se divorciaba de Toñi, la que había sido su mujer durante tres décadas y con quien fue padre de cuatro hijos -con los que tuvo problemas a raíz de que saliera a la luz esa doble vida que mantenía con Lapiedra-.

María, Gustavo y su hija en una foto del Instagram de ella. Instagram.

Era diciembre de 2017 cuando González, sin poder evitar las lágrimas, confirmaba las informaciones de su separación: "Lo hago por honestidad. Me sentía un obstáculo para su felicidad. La vida no es para soportar, para vivir con inercia. Hay que vivir con ilusión, con pasión, y eso yo lo había perdido hace tiempo. No me arrepiento de la decisión que he tomado". Meses más tarde, María seguía sus pasos con Mark para poder vivir su amor libremente.

Y si bien es cierto que llegaron a dejarlo en más de una ocasión y retransmitieron todos los baches por los que han pasado desde entonces -incluido un aborto en verano de 2019-, no menos lo es que, ahora, han conseguido la estabilidad. El 24 de abril de 2020, nacía Mia, la que por el momento es su única hija en común. Gustavo y la niña, que próximamente celebrará su primera cumpleaños, serán el mejor apoyo para Lapiedra después de perder esta batalla en los juzgados con la que pretendía ordenar aún más su vida y tener a todas sus hijas junto a ella.

