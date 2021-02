Vídeos y regalos personalizados: el último negocio de Leticia Sabater para rentabilizar su imagen

¿Le quedaba algo con lo que sorprender a su público a Leticia Sabater (54 años)? Sí. Tras asentarse en el panorama musical con los dos grandes hits que saca cada año (uno con pretensiones de éxito del verano y otro en fechas navideñas, dando un giro al concepto del villancico) y lanzarse al mundo de la literatura con Lety la horrible y el internado diabólico, acaba de sacar al universo digital una página web de regalos personalizados.

Lo anunciaba este miércoles, 10 de febrero, en su Instagram. Junto a un montaje lleno de símbolos que evocan al amor y al romanticismo y presumiendo de esos abdominales esculpidos a golpe de operación estética (como se puede ver bajo estas líneas). JALEOS ha llamado a Leticia para conocer cómo surgió la idea de lanzarse a la venta online: "Hace tiempo que la gente me pedía vídeos de felicitación y yo decía que no, aunque fuese pagando. Un día un chico insistió tanto que le dije: 'Vale, 50 euros'. Aceptó y le mandé la cuenta. Después de hacerlo un par de veces más, vi que podía montar una tienda online. Después de aburrirme varios meses en la pandemia y de pasar por diferentes etapas, pensé que era el momento".

"Me pregunté qué podía vender, además de esos vídeos de felicitación. A mí siempre me ha gustado ser coach de lo que yo sé, de lo que no sé, no hablo. Una persona paga para que le ayudes y yo me baso en mis experiencias personales para ello. También puedo ayudar con el tema de la dieta, porque estoy harta de ver gente que es gordita y que la estafan con métodos que les sacan el dinero para perder un kilo. Yo que he aprendido una manera de comer de todo, todo lo que quieras y mantenerme, por qué no contar esos secretos que no he contado nunca", continúa explicando al otro lado del teléfono. Estos vídeos de coaching y motivación personal tienen un precio de 100 euros.

Sus productos

Esto es lo que ella cuenta, pero ¿qué se encuentra el usuario cuando accede a esa dirección proporcionada por Sabater? El usuario puede escoger el servicio que desea, con precios que oscilan entre los 50 euros (vídeos personalizados para felicitar cualquier ocasión especial que a uno se le pase por la cabeza) y los 300 que cuesta tener una experiencia (cenar) con Leticia y guardar, para siempre en tu hogar, un objeto coleccionable que irá variando cada mes.

"¿Tú te imaginas que termine enamorándome de uno de esos fans? Siendo como soy, no sería nada descabellado. Siempre he tenido mucho contacto directo con mis fans y, como ahora no puedo, es una manera de hacerlo", dice sobre esa cena, que es el producto estrella de su catálogo. "Todos los meses habrá un objeto coleccionable diferente a la venta, traje o accesorio utilizado por Leticia Sabater en algún momento especial, entrevista, concierto, videoclip... de su carrera de 30 años en el mundo del espectáculo. Aquí tenéis las gafas DG utilizadas por Leticia en el videoclip 18 centímetros papi y en sus conciertos", se explica en la descripción en la web.

Por si alguien está pasando una mala racha en el terreno laboral, Leticia lanza un consejo: "Ahora, los negocios online funcionan muy bien. Así que, recomiendo a los autónomos que se reinventen de alguna manera. Soy un buen ejemplo para decirle a la gente que nunca es tarde para reinventarse". Y añade: "Al final tienes que llenar tu tiempo con algo que te guste. Como buena catalana, soy muy emprendedora, desde siempre. Y la tienda está siendo un éxito desde el primer momento".

"Al final se trata de explotar mi marca, Leticia Sabater", reconoce antes de advertir que ella se toma muy en serio todo lo que hace. Esto, también: "Cuando la gente paga, tienes que darle algo que de verdad se quede contento y merezca la pena. Eso lo aprendí en el teatro. En el momento que lo mando, contacto para preguntar si está todo bien o hay que repetir el vídeo"

Víctima colateral

Sabater anunciaba la salida online de este nuevo proyecto casi a la vez que informaba en La Reacción, el espacio de actualidad de Telemadrid presentado por Adela González (48), que tres de las personas que organizaron la fiesta ilegal en su casa de lo localidad madrileña Villafranca del Castillo (la había alquilado para una celebración de Nochevieja) ya han sido detenidas. La artista lo explicaba así a este periódico: "Han detenido a los tres responsables. Un chipriota, que era el que organizaba la fiesta; el colombiano, que era el relaciones públicas; y el tercero, el holandés, que fue el que alquiló la casa. A este le localizaron al día siguiente en Holanda y, por supuesto, los tres están detenidos y les van a quedar antecedentes penales para el resto de su vida".

Imagen del interior de la casa de Leticia donde se organizó la fiesta ilegal. Idealista.

"No te voy a decir que estoy alegre, pero igual que ellos no han mirado en absoluto y han hecho lo que les ha dado la gana, cuando yo no permití hacer fiestas, bajo ningún concepto, tienen lo que merecen. Yo permito un alquiler normal, de alguien que va a cuidar la casa como si fuera suya, no a un loco de la colina que va a hacer una fiesta de 200 personas", reconoce con sinceridad tras haber hecho hincapié en los destrozos que le provocaron en el mobiliario, por valor de unos 20.000 euros, como explicó en el Deluxe días después de que la noticia saltase a los titulares.

"Tienen una denuncia por lo civil y por lo penal, los tres. He estado con la Guardia Civil de Villanueva de la Cañada, que han hecho un trabajo maravilloso, y tendrán que ir a juicio", termina Sabater antes de volver a ponerse delante de la cámara para continuar con su trabajo.

