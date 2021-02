11 de 12

La influencer está pasando mucho tiempo en casa. No solo por las restricciones de la pandemia, sino también porque se convirtió en madre recientemente. Por ello ha querido pedirle consejos a sus seguidores para divertirse en los próximos días. ¿Alguien me recomienda una peli o serie buena? Creo que he visto todo", ha escrito junto a esta fotografía en la que posa desde las calles de la capital con un estilo en tonos oscuros.