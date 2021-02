4 de 7

Uno de los más desconocidos ya que el actor confesó en su libro, nunca públicamente en un programa de televisión, que en el 2015 fue operado de un tumor que le fue detectado después de sufrir un accidente de moto. Años después se confesaba en 'La Sexta Noche': "A raíz de otra caída de moto, la decimonovena, me rompí la mano, fui al hospital y me detectaron anemia. Entonces yo pensé: '¿y por qué tengo yo anemia?'. Y, efectivamente, estaba perdiendo sangre. Entonces, me mandaron hacerme una colonoscopia y vieron que tenía un cáncer en la terminación del colon con el recto. Gordo, era un tumor importante, había que intervenir. Pero gracias al accidente y gracias a la Seguridad Social, hubo un equipo brutal, conmigo exactamente igual que con todo el mundo, pues me sacaron adelante, me lo quitaron y han pasado dos años".