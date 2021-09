Dani Rovira, un año después de vencer el cáncer: "No se me olvidará jamás, he aprendido mucho"

Dani Rovira (40 años) vivió una noche de emociones este sábado 4 de septiembre. El programa que conduce, La noche D, se convirtió en uno de los galardonados en la gala de clausura de la décimotercera edición del FesTVal y fue él el encargado de recoger el prestigioso reconocimiento.

Durante su discurso, el actor destacó la labor de su equipo, que en este tiempo ha conseguido hacer un programa "sin titulares, porque no se buscan". Además, dedicó unas palabras a Televisión Española por creer en este proyecto. "Agradecerle mucho a TVE la confianza y en un momento en el que las audiencias mandan. Hemos estado grabando el programa con tranquilidad y sin presión. Todos estamos encantados con todos". Dani Rovira también confesó que este reconocimiento por parte del festival más importante de la televisión supone un "acicate" para seguir haciendo el programa en la línea que han marcado.

Dani Rovira pronunciando su discurso en el FesTVal. Gtres

Completamente recuperado del Linfoma de Hodgkin que venció hace un año, el malagueño habló abiertamente de la experiencia que vivió con el cáncer, una enfermedad de la que, aseguró haber aprendido mucho. Sin embargo, no considera que tenga una nueva vida a raíz de aquel fatídico revés. "No, una nueva vida no, porque uno sigue siendo el mismo, pero sí te replanteas muchas cosas. Te conoces. En cierta manera tengo que dar gracias a muchas cosas que me han pasado porque te hace clic la cabeza. Eso es una cosa que ya pasó, que no se me olvidará jamás, he aprendido mucho por supuesto", expresó en conversaciones con la prensa.

Fue el 15 de agosto de 2020 cuando Dani Rovira anunció a través de sus redes sociales que había vencido la enfermedad con la que llevaba meses luchando. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy", escribió entonces junto a una fotografía en la que aparecía mirando el horizonte y haciendo un gesto de fuerza con el brazo.

El andaluz superó así una etapa de "seis meses de subida a una de las montañas más duras", tal y como él definió esta lucha contra el Linfoma de Hodgkin que fue diagnosticado a mediados de marzo de 2020. "Al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", continuó.

En la mencionada publicación, el protagonista de Ocho apellidos vascos quiso mostrar su profundo agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron en este duro proceso, del que ahora solo quedan recuerdos y un gran aprendizaje. "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo", escribió en su momento Dani Rovira, quien a día da hoy, un año después, está recuperado y trabajando en sus proyectos.

