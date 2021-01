Toñi Salazar y Pedro Rilo, cara a cara en los juzgados de Marbella: "No han dicho ni una verdad"

"No han dicho ni una sola verdad. Han venido a Marbella a ponerse delante de un juez al que han mentido descaradamente diciendo que ellos entran y salen de mi casa cuando quieren porque tienen llaves de la vivienda". De esta manera se ha expresado, en conversación en exclusiva con JALEOS, el compositor Pedro Rilo, quien fue durante más de 20 años pareja de la componente del dúo Azúcar Moreno, Toñi Salazar (57 años).

Tras la declaración de su ex y su hijo Borja en la mañana de este pasado miércoles en los juzgados de Marbella por "allanamiento de morada, robo y amenazas", el compositor muestra su indignación con este periódico porque "ni una sola palabra de las que han dicho se ajusta a la verdad ni a los hechos ocurridos". Toñi Salazar no tiene nada que decir al respecto. Ni ante el juez, ni ante Pedro. La componente del grupo Azúcar Moreno llegaba a Marbella, cogida del brazo de su hijo Borja, a las 10:45 horas de la mañana.

Allí, se sentaban en sala en los juzgados de Mayorazgo para prestar declaración ante el magistrado del juzgado número 5 de Instrucción, Sergio Ruiz, quien instruye las diligencias del caso aperturado por su expareja, en el que se les imputan los delitos de "allanamiento de morada, robo y amenazas" a Pedro Rilo, según el auto 2186/2020, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En las dependencias judiciales, a los letrados de la acusación les llamó sobremanera la decisión de que la cantante Toñi Salazar no quisiera contestar ninguna de las preguntas que le hizo el togado, ni ellos mismos. "¿No es extraño que se haya acogido al derecho de no declarar a todas las acusaciones que tiene el juez y que yo aporté el pasado día 20 de enero, prueba por prueba?", se pregunta Pedro Rilo. Ante las negativas a contestar de Toñi Salazar, el juez pasó a la ronda de preguntas a su hijo, Borja Rilo. A este se le imputa un delito de robo, "por la sustracción del mini cooper que se llevaron de mi garaje, que pertenece a mi madre. La misma Toñi apareció en televisión, reconociendo que fue su hijo el que se llevó el automóvil. Ahora al parecer el coche está incautado por el juzgado. Borja dijo que ese coche lo coge cuando quiere porque era de su abuela. Y no dejaban de preguntar si mi pobre madre tiene carné de conducir".

En la misma denuncia ampliatoria del 29 de octubre, en la que Pedro Rilo explica cómo fue el allanamiento de morada donde cambiaron el bombín de la casa y le sustrajeron un mini cooper, propiedad de su madre, denunció lo que sigue: "Este 25 de octubre recibí un mensaje de Toñi Salazar en el que me reconoce que había sido ella la autora artífice del allanamiento de morada y de la rotura de la puerta. Es increíble. Borja le ha dicho al juez que entró en la casa de Puerto Banús sin allanarla porque él tenía llave, y todos teníamos muy buen rollito. Que no tuvo que cambiar ningún bombín porque él entra y sale de mi casa cuando se le antoja". Y añade Rilo: "Realmente, no se puede mentir más descaradamente. Claro que ellos no tienen llave de mi domicilio. Este es mi hogar y aquí no han entrado, si no es forzando la puerta".

Los 'monólogos' de Toñi

El juez Sergio Ruiz tomó declaración por separado a ambas partes involucradas en el proceso. El día 20 de enero, Pedro Rilo aportaba la transcripción exacta, día a día, de las amenazas que le iba haciendo, a modo de 'monólogo', Toñi Salazar. JALEOS ha tenido acceso a ellas. Día 1 de junio de 2020, a las 1:50 horas: "Solo te digo una cosa. No me obligues a hacer esto, Pedro. No me obligues. Porque te juro que estoy en un punto de mi vida que lo he perdido todo. Y te juro por Dios que lo hago, ¿eh?".

No se queda ahí. Día 1 de junio de 2020, 3:09 horas: "Es que eres un jambo, eres un jambo. Siempre estás igual con las tonterías de delito. Pero qué delito, si el delito lo has hecho tú. Estúpido. Que estás viviendo en una casa ahí que ni te corresponde. Que eres un puto vago. Que no has hecho nada. Pero vamos a ver, Pedro, si a mí esto me la suda. A mí esto me da exactamente lo mismo. Yo lo único que tengo en la cabeza es que como tú me has jodido la vida, te la voy a joder yo a ti. Y punto. Ya está, ¿vale? Así que, hala, venga, descansa y duerme. Guapo. Que eres guapísimo. Tienes una cara preciosa. ¡Hala, adiós!"

Día 28 de octubre de 2020, a las 16:07 horas: "Mira, yo no quiero hablar contigo ni un día más. Yo solo te advierto. La semana que viene estamos preparando todo para marcharnos para allá. La niña, los perros y todos. Y vamos a abrir la puerta, estés o no estés, ¿vale? Entonces, te lo digo por las buenas, Pedro. No te pongas por las malas porque pierdes tú. Tengo ofertas muy apetitosas. ¿ok? Y no quiero hablar. No me hagas ser mala y que cuente la historia. Porque entonces pierdes tú. Te lo digo de verdad. A mí no me tienes que llamar para nada. Llama a Borja, porque tú no tienes

ni puta idea del problema que había aquí, que hay aquí. De momento, ya nos tenemos que ir de esta casa, eso de momento. Con una niña de dos años. Eso para que lo sepas. La semana que viene estamos todos ahí. Y si tenemos que romper la puerta otra vez, otra vez se rompe. Porque voy a mi casa".

Día 28 de octubre de 2020, a las 16:25: “Y otra cosa, nos da igual que no hables, que no llames, nos sudan los cojones todo. Nosotros vamos a lo nuestro porque tú te piensas que esto está....no, hijo, no. Nosotros vamos a por todas y te digo más, de esto va a salir algo. Ya te lo digo. Porque tú estás con esta actitud tan fea. Pero tú tampoco vas a vivir tranquilo. Te doy mi palabra. Porque como estés haciendo alguna pifia o lo que sea por ahí, porque tú lo haces todo a escondidas, como toda la vida, toda la vida has hecho todo a escondidas. Tranquilo que te busco y te encuentro. Lo tengo más claro que el agua. O sea, que más te vale, Pedrito. Tú y tu familia. Porque a mí ni me importas tú ni me importa tu familia. A mí me importa mi hijo, mi nieta y yo. Y a los demás que os den por el culo porque sois unos estafadores".

Denuncia contra el honor

Pedro Rilo, que fue durante más de 20 años pareja de la componente del dúo Azúcar Moreno, asegura en esta entrevista que ha puesto otra denuncia a la cantante: "La señora Salazar y su hijo han cumplido sus amenazas contra mi reputación y mi honor, en muchos programas de televisión de máxima audiencia, degradando mi imagen a todos los niveles, tal y como habían avisado. Y van a tener que explicar eso también ante un juez. Yo en más de 30 años de mi carrera nunca he vendido ninguna exclusiva, ni mi vida privada y siempre he mantenido un perfil muy bajo y discreto. Me está agotando este proceso".

Argumenta que si Toñi está pasando un mal momento económico no es su problema, ya que sacó ya su parte de la casa de Las Lomas, que vendió: "En 1993 se compró una vivienda en Las Lomas, mediante una hipoteca al 50 por ciento ambos. Cuando se decide poner fin a la relación, la señora Salazar rehace su vida y se casa legalmente, viviendo con su entonces marido en dicho domicilio, sin que nadie interfiriera en su vida. Es público y notorio puesto que vendió varias exclusivas. Ha sido su domicilio, hasta que decidió venderlo unilateralmente en 2015, como quiso y por lo que consideró oportuno, obteniendo el 100 por ciento de los beneficios y renunciando yo a los mismos. Es su cruz, no la mía, que llevo dedicándome a otro tipo de vida desde hace mucho tiempo, componiendo canciones y viviendo en paz".

