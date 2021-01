Sibi Montes y 'El Tato' ponen fin a su relación sentimental después de un año y medio

Sibi Montes (28), hermana de Lourdes Montes (36), y el torero José Raúl García, 'El Tato' (48) han puesto fin a su relación sentimental. La pareja comenzó su historia en 2019 y nada hacía intuir la ruptura ya que pasaron las navidades juntos con la familia de ella.

La andaluza publicó una foto de ambos el pasado 5 de noviembre para felicitar el cumpleaños del diestro. "Mucha(s) Felicidad(es), una vuelta más al sol, y con ella, una vuelta más a tu ser. Y yo, como ves, siempre admirando de cerca como sigues creciendo por dentro en cada vuelta, como sigues adelante para no volver atrás ni por un instante, con un compromiso con tu/nuestra felicidad impresionante. Así que, mucha(s) felicidad(es)!!! y no solo por tu cumpleaños... Ya sé que no son nuestras mejores fotos, pero son las que más nos definen, y porque sólo se podían 10!", escribía Sibi en su Instagram acompañando las instantáneas de la pareja.

Una serie de doce fotografías que Montes acompañó de los hashtag #nuncahesonreidotantoenlasfotos y #juntitosmejor. Lo que evidenciaba que, aparentemente, la pareja vivía un buen momento.



Sin embargo, ¡HOLA! confirma el fin de un romance que ha durado más de un año medio. Una historia que se inició en 2019 cuando la cuñada de Francisco Rivera Ordóñez (47) acababa de romper su matrimonio con el empresario relojero Álvaro Sanchís. Una unión que había durado también poco más de un año y medio. Se casaron en 2017 y en enero de 2019 comenzaron a hacer vidas separadas aunque no confirmaron su ruptura.

Por su parte, la última relación conocida del torero había sido con la modelo y presentadora Raquel Revuelta (51) entre 2010 y 2015. Previamente había estado casado con Pilar Torres, un matrimonio que duró doce años, entre 1997 y 2009.

Boda de Sibi Montes y Álvaro Sanchís en 2017. Gtres

Las hermanas Montes están muy unidas y, además, 'El Tato' y Francisco Rivera Ordóñez tienen, desde hace años, una gran amistad dentro y fuera de los ruedos.

La reacción de Fran Rivera

Por el momento, se desconocen los motivos del fin de la relación entre la hermana de Lourdes Montes y el torero, que todavía no se han pronunciado al respecto.

Francisco Rivera, cuñado de Sibi y uno de los mejores amigos de 'El Tato' no ha querido hablar sobre esta sorprendente ruptura. Fiel a su discreción, el colaborador de Espejo público ha preferido no desvelar los motivos del fin de una de las parejas con la que más tiempo compartían Lourdes y él. "¿A mí me lo vas a preguntar? Jo, pues lo tienes claro", ha exclamado sin perder la sonrisa.

Sibi y Lourdes Montes están muy unidas. Aquí en un evento en enero de 2020. Gtres

Francisco, que fue quien presentó a Raúl y a Sibi demuestra de este modo que, de su boca, no va a salir ninguna confirmación ni explicación acerca de esta ruptura de la que, a buen seguro, tuvo conocimiento antes de que se hiciese pública. Una separación que ha sorprendido a los medios que supieron por última vez de ellos en día de Nochebuena y nada parecía indicar que el final de su historia de amor estaba cerca.

