Quién es José Manuel Soto, el tío de Lourdes Montes que agita las redes con sus polémicas opiniones

El nombre de José Manuel Soto (59 años) aparece casi de forma semanal, cuando no diaria, en las redes sociales convirtiéndose en un fenómeno viral sin paragón. Su opinión sobre el Gobierno, el coronavirus o acerca de cuestiones que conciernen a la mujer y sus derechos lo coloca en la picota mediática. Todos los temas que comparte con sus seguidores dan la vuelta por la red en cuestión de minutos.

La última polémica que protagonizó se debió a su opinión sobre del confinamiento. "Empecé a saltarme el confinamiento al mes, como todo el mundo", aseguró. Rápidamente, su declaración se recogió en todos los medios de comunicación e incendió un debate en Twitter. Además de esto, el andaluz prosiguió con su alegato admitiendo que se saltó el confinamiento porque considera que se alargó demasiado y siendo él sevillano se le hacía muy duro "estar encerrado toda la primavera". Estas fueron sus palabras exactas: "Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío...".

Claramente, las críticas fueron furibundas. Eso sí, esta no es, ni de lejos, su única controversia. Hace un tiempo, en relación con el 'no es no', el grito de guerra feminista, pretextó que para una mujer el no es un "ya veremos": "Si un 'no' fuera siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo". Como este ejemplo se repiten muchos. Ahora bien, ¿quién es José Manuel Soto más allá de la red? En los años 80 se convirtió en un cantante de éxito gracias a temas como Por ella o Déjate querer.

Nació en El Carpio, provincia de Córdoba, y en su currículum puede presumir de ser uno de los exponentes de la canción ligera con aires de rumba de finales de los años 1980 y los 1990. Entonces, en su momento de mayor exposición mediática representó a España en el Festival de la OTI de 1989 con la canción Como una luz, logrando un meritorio tercer puesto.

José Manuel Soto y su mujer durante la boda de Sibi Montes, hermana de Lourdes. Gtres

Tío de Lourdes Montes (36), la mujer de Francisco Rivera (46), José Manuel asegura que ella como una hija más. "Es una hija para nosotros porque su madre se quedó viuda siendo muy joven, y estamos muy unidos. Fran es uno más de la familia, y está encantado porque él apenas ha tenido vida familiar, y ahora está feliz. No solo porque estén muy enamorados, sino porque se ha integrado muy bien con todos nosotros, y nosotros estamos encantados con él", contó en una entrevista.

No siempre tuvo claro que quería ser cantante, pero da gracias a aquel día que se atrevió a probar suerte. "Cuando empecé estaba muy despistado, pero se me presentó la oportunidad de cantar y la aproveché. Me gustaba escribir, viajar, y la música me dio la oportunidad de ganar dinero para sacar adelante a mi familia. Que nadie crea que ésta es una profesión fácil, que no lo es", aseguró durante una entrevista en Diez Minutos.

Más allá de su pasión por la música, en 2004 Soto participó como concursante en La selva de los famosos, además de en la tercera edición de Tu cara me suena junto con otros concursantes, como la actriz Llum Barrera (51), la cantante Edurne(34)y Ángela Carrasco, entre otros. Le gusta la televisión y siempre que el proyecto le motive, él se lanza a la aventura.

Se considera una persona muy familiar. Está felizmente casado con Pilar Parejo Zabala. Ella es hermana de la suegra de Francisco Rivera. El matrimonio tiene tres hijos: Marcos, Rocío y Jaime. Pilar preocupó a la familia durante el confinamiento, Así lo expresó Soto en sus redes sociales, a la vez que criticaba de nuevo al Gobierno: "Mi mujer lleva tres días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el Covid-19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza".

Sus hijos han heredado de él tanto su pasión por la música como por el deporte. De hecho, uno de ellos, Jaime, fundó junto a otro socio a finales de 2018 un club de fútbol. Jaime Soto y Alberto Herrera (28)-hijo de Mariló Montero (54) y Carlos Herrera (62)-, músico y publicista, están detrás del nacimiento del Atlético Central, que pretende eliminar la dualidad Betis-Sevilla que existe entre los aficionados hispalenses.

En lo que concierne a la música, Jaime y su hermano Marcos tienen un grupo, Mi Hermano y Yo, que en 2019 lanzó un single, Sos especial. La canción, tal y como revelaban en su página de referencia, "está compuesta por Jaime y es la primera canción de los hermanos Soto grabada en un estudio. Un canción donde los hermanos han querido mostrar su libertad, abrir su corazón y contar que la presión por venir de la familia que vienen no siempre se lleva bien". Soto ha asegurado en más de una ocasión que lo mejor que ha hecho en su vida es crear a su familia.

