El estilista ha lamentado no haber estado junto a su equipo en la Semana de la Moda masculina de Milán. "Esta temporada ninguna marca está recibiendo invitados en sus presentaciones debido a la situación sanitaria. Por lo que no habrá viajes a Milán o París esta temporada. Esto significa no solo no poder admirar desde una distancia corta las creaciones en las que los diseñadores han estado trabajando durante mucho tiempo, sino también no reunirme con compañeros de trabajo y amigos que he hecho en los últimos 15 años", ha explicado.