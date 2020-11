Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, en libertad tras seis años en una cárcel de Tailandia

La pesadilla de Frank Cuesta (49 años) y su familia ha terminado. Este jueves, el protagonista de Frank de la jungla desveló a través de su canal de Youtube que Yuyee (47), su exmujer y madre de sus hijos, salió de la cárcel tras seis años de prisión en Tailandia.

"Ya está en casa con sus hijos, que es lo más importante. Estará con mi hijo español cuando vuelva por navidades y se pase los 15 días de cuarentena que hay que pasarse cuando entras al país", explicó Frank Cuesta, quien hace días, ya adelantaba que Yuyee podía quedar en libertad muy pronto. "Yo sabía hace días que tenía que salir, pero no quería confirmar nada ni a sus hijos ni a ella hasta que el juez lo confirmase y hoy lo han confirmado por la mañana", comentaba este jueves.

Frank Cuesta, en su último vídeo publicado en Youtube. Youtube

De acuerdo con sus declaraciones, esta batalla legal ha terminado, no solo por el trabajo de sus abogados, sino también por su constante insistencia. "Esto ha sido a base de ser muy pesados y de no perder la esperanza. Y sobre todo de no perder las ganas de que se haga justicia", contó en el clip.

La exmujer de Frank fue condenada a 15 años de prisión, cuando en 2012 la detuvieron en el aeropuerto de Bangkok por tráfico de drogas. Entonces le incautaron 0,2 gramos de cocaína que la obligaron a entrar en la cárcel dos años más tarde. Desde entonces, el presentador de televisión comenzó su lucha para que fuese puesta en libertad. Recurrió a las autoridades pertinentes, hizo campañas en redes sociales, la visitó y reiteró que su detención había sido ilegal. Sin embargo, Yuyee estuvo presa hasta ahora.

En 2015, además, durante una visita a El Hormiguero, Frank Cuesta habló de lo duro que estaba siendo para sus hijos ver a su madre en prisión. "Mis hijos van a verla, pero solo pueden tener contacto con ella a través de un cristal", comentaba en ese momento.

Frank Cuesta, en su visita a 'El Hormiguero' en 2019. Gtres

En todo este proceso tan difícil para él y su familia, Frank no estuvo solo. De hecho, en el vídeo le dedicó unos segundos a todos aquellos que lo han apoyado en esta batalla legal. "Gracias a la gente anónima que de alguna manera le habéis escrito y le habéis mandado mensajes de apoyo", dijo. También hizo una mención especial a Santi Trancho, el que fuera novio de Ana Fernández (31) y cámara de Frank de la jungla, que falleció en un accidente en 2015. Él fue el creador del hashtag #FreeYuyee.

Aunque hoy la situación es otra y su mujer, finalmente, salió de prisión, Frank Cuesta aseguró que de momento estará desaparecido y no dará más declaraciones al respecto. Ahora seguirá cuidando y recuperando animales, pero junto a su exmujer, para ayudarla a regresar a la normalidad. Según confesó el herpetólogo, tras haber pasado seis años dentro de una cárcel, Yuyee debe acostumbrarse a muchas cosas.

