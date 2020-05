Martín Barreiro, el hombre del Tiempo de RTVE, desvela que ha superado el Covid-19

Martín Barreiro (42 años), conocido por ser el meteorólogo encargado de dar el Tiempo en RTVE, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha superado el coronavirus y que, tras más de dos meses alejado de las cámaras, ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo.

"¡Estoy de vuelta! He pasado el Covid-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro. Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba. ¡¡Hoy vuelvo a dar el Tiempo!!", ha escrito el hombre del Tiempo de RTVE en un mensaje en Twitter.

Ha acompañado el post junto a un selfie en el que aparece luciendo un polo de color amarillo, una mascarilla que le cubre gran parte de la cara, y donde se puede ver de fondo Torrespaña, los estudios de la televisón pública.

En pocas horas su publicación ha recibido multitud de likes y son muchos los seguidores y compañeros que han querido escribirle para felicitarle por esta buena nueva. Destaca el mensaje de la presentadora Marta Solano (40), que ha comentado: "¡Bienvenido!"; y el de su compañero meteorólogo Andrés Gómez, que ha escrito: "¡¡¡¡¡¡Vamosssssssss!!!!!", acompañado de varios emoticonos que muestran un brazo haciendo fuerza.

El gallego, que presenta la información meteoróligica del canal público desde 2010, llevaba sin publicar nada en sus redes sociales desde el pasado 14 de marzo, cuando ya desveló que sospechaba que podría haber contraído Covid-19, la enfermedad que tiene sumida a España en una crisis sanitaria y social.

En concreto, Barreiro señaló que se había empezado a encontrar mal y que, siguiendo las recomendaciones de los médicos y de los expertos, había decidido quedarse en casa. "Después de salir de trabajar el pasado domingo me encontré mal. Pasé una madrugada con dolor de garganta, malestar general y con algo de angustia. El lunes llamé a los teléfonos designados y esperé asistencia. Se trataba de una faringitis. Decidí quedarme en casa", publicó en su momento.

"La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar. Solo puedo mostrar admiración a toda la gente que desde hace ya muchos días está luchando para frenar la propagación del Covid-19", añadió el meteorólogo.

El hombre del Tiempo de RTVE terminó su hilo en Twitter con un alegato donde llamaba a la responsabilidad de la sociedad para parar la propagación del virus. "Creo que debemos ser responsables y quedarnos en casa. #Yomequedoencasa #quedateEnTuCasa #Coronavirus #GraciasSanitarios", concluyó.

Martín Barreiro, conocido por ser el hombre del Tiempo de TVE , se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Santiago de Compostela en 2003, y al poco tiempo ya comenzó su carrera como meteorólogo en MeteoGalicia. En esta cadena autonómica consiguió cierta fama y hacerse un nombre que le permitió en 2010 dar el saltó a RTVE. Además del Tiempo, durante una temporada fue el sustituto de Jacob Petrus (43) al frente del programa Aquí la tierra.

Cuando no está trabajando, al meteorólogo le gusta pasar su tiempo libre junto a su familia: en su pareja, Ana Mariño, y sus dos hijos, Martín y Julieta. "Ambos teníamos claro que queríamos compartir nuestras vidas y no cabían las dudas, fuimos rápido pero muy seguros en todos los pasos de nuestra relación, incluida la decisión de tener a nuestros dos hijos", explicó el propio Barreiro a La Voz de Galicia.

