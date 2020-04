Marta Robles da positivo en COVID-19: "Me quedan unos días de estar a distancia de mis hijos"

Marta Robles (56 años) ha querido dar un paso al frente para explicar que ha dado positivo por coronavirus y dejar claro que no debería de existir ningún problema ni estigma social para que las personas contagiadas hablen de su enfermedad.

"Parece que nadie se atreve a decir: 'Yo di positivo en el COVID19', como si el virus fuera la lepra de los tiempos de Jesucristo. Así que yo voy a confesar mi pecado: he dado positivo y, aunque sigo en cuarentena y me quedan unos días de estar a distancia de mis hijos, por precaución, ya estoy generando anticuerpos e inmunidad", ha contado la periodista a través de un emotivo artículo en La gaceta de Salamanca.

Marta Robles ha querido dejar claro que no debería de existir un estigma social para que las personas contagiadas de coronavirus hablen de su enfermedad.

Robles ha aprovechado el texto para lanzar un mensaje de tranquilidad y resaltar que ella no ha llegado a estar grave: "He pasado el virus de forma muy leve y reparé en que podía tenerlo porque hace diez días me quedé de manera brusca sin olfato. Eso me llevó a hacerme la prueba (de manera privada y pagándola a precio de oro, por cierto) y a detectar mi positivo", ha asegurado.

"No he tenido más síntomas que ese olfato que perdí y recuperé a los tres días, algo de tos y un ligerísimo dolor de cabeza. Nada más. Y son muchos los que lo pasan como yo y que, por fortuna, pueden hacerlo en su casa, para evitar colapsar los hospitales y no quitarles el sitio a quienes lo necesitan", ha señalado Robles.

La periodista no ha querido perder la oportunidad de hacer un llamamiento público a la sociedad, para que tomen conciencia de la importancia de cuidarse para no contagiarse, y reiterar, de nuevo, de la necesidad de que no exista ningún estigma social hacia los enfermos para que hablen del Covid-19.

"Es importante tener mucha precaución y mucho cuidado para no contagiar, pero también no tener miedo y saber que la gran mayoría de los que pasamos el COVID19 lo pasamos como mucho con molestias o incomodidad (yo ni eso) y nada más. Así que, ya lo saben: yo di positivo en el COVID19. Si ustedes también pasan la enfermedad, cuéntenlo, no es ningún pecado, sino una forma más de plantarle cara a esta situación", ha concluido.

Mensajes de tranquilidad que también ha dejado patentes en sus redes sociales, donde se la ha visto llevando una vida normal, compartiendo con sus seguidores algunos capítulos de su obra La chica a la que no supiste amar y hablando sin tapujos de la enfermedad: "Mi positivo en el COVID19, ya prácticamente superado".

Marta Robles ha desvelado este martes que ha dado positivo por coronavirus.

Marta Robles es una conocida periodista española que, tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid comenzó una exitosa carrera profesional en la revista Tiempo.

Posteriormente colaboró en distintos periódicos y revistas de ámbito regional y nacional, y trabajó como presentadora para los principales canales de televisión: Canal 10, TVE, Tele 5, Antena 3, Canal 7, Telemadrid, Canal Sur y Dkiss, tanto en formatos informativos y culturales, casi siempre dirigidos y presentados por ella misma.

Marta Robles también ha escrito varios libros de no ficción y de ficción, como El mundo en mis manos, Madrid me Marta, Usted primero, Luisa y los espejos, A menos de cinco centímetros, HNegra y La mala suerte, entre otros.

Una exitosa carrera que le ha valido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el TP de Oro, dos Antenas de Oro, dos de Plata, el Woman de Oro, el Premio Nacional de Comunicación, el Premio PR a la periodista más querida de Madrid, y el Premio Fernando Lara de novela.

[Más información: De Eugenia Silva a Vicky Martín Berrocal: los famosos se vuelcan en la lucha contra el coronavirus]