Nagore Robles se sincera sobre su traumática rinoplastia: "Me desperté con la cara negra"

Tras varios años sufriendo los problemas derivados de una mala operación de nariz, Nagore Robles (37 años) se ha sincerado en sus redes sociales y ha desvelado las consecuencias que tiene que vivir día a día a raíz de esta traumática rinoplastia.

Visiblemente afectada, la presentadora ha relatado a través de varios instastories en su perfil cómo fue su experiencia. "Me cuesta mucho hablar de esto, pero quiero mostraros la parte no tan bonita de un caso", ha comenzado a explicar la colaboradora.

Nagore Robles ha confesado cómo fue su traumática rinoplastia.

La presentadora decidió pasar por quirófano en 2014, cinco años más tarde de entrar en Gran Hermano y cuando ya era un rostro habitual en los diferentes platós de Mediaset. Ante esta exposición frente a las cámaras había un detalle que de su cara que no le terminaba de convencer: su nariz. Por eso, y aconsejada por su compañera María Patiño (48), que se había sometido a una rinoplastia un año antes, se decidió a someterse a una operación en una conocida clínica de Madrid para conseguir el resultado esperado.

Una intervención que, sin embargo, no salió como ella esperaba: "Cuando yo decidí operarme la nariz, la intervención iba a ser sencilla ya que solo me tenían que tocar el cartílago. Pero me desperté con la cara negra, toda llena de moratones, y la nariz rota", ha confesado.

Finalmente, descubrió que el doctor no solo no realizó los retoques pactados, sino que "había decidido limarme la nariz, romperme el tabique. Lo hizo tan mal que me desvió el tabique", ha recordado.

Nagore ha señalado que el problema no era solo estético, sino que los problemas derivados de la operación le han terminado afectando a la salud. "Hay una zona por la que apenas puedo respirar y eso me supone dolor de cabeza y dolor de garganta, además de lo estético", ha añadido, "todo aquello me traumatizó muchísimo".

Unas consecuencias nefastas hasta el punto de que en la actualidad se arrepiente de haberse puesto en manos del cirujano y que, si volviera al pasado, tomaría una decisión diferente. "Ojalá hubiera tenido más seguridad en mí y no hubiera tomado esa decisión", ha confesado.

La presentadora ha explicado que ha desvelado estos problemas ahora porque quiere pedirles a sus seguidores que tengan en cuenta todos los detalles antes de someterse a una operación. Que piensen tanto en las buenas como en las malas experiencias. "Con esto quiero aconsejaros de que visitéis a varios profesionales y os informéis bien de todo lo que pude pasar cuando entras en un quirófano", ha comentado. "Una vez entras en quirófano, no sabes nunca como vas a salir", ha recalcado a sus seguidores.

Lo cierto es que no es la primera vez que Nagore Robles confiesa que siente un gran complejo con su nariz tras someterse a esta operación. Hace años, incluso desveló en Sálvame entre lágrimas que se avergonzaba tanto de su aspecto que se había planteado dejar de trabajar en televisión para siempre.

