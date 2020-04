La gran preocupación de Terelu y María Teresa por la carrera televisiva de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio (20 años), la hija de Terelu Campos (54), no está pasando por su mejor momento. De hecho, está viviendo unos días muy complicados y duros a raíz de su polémica televisiva y de su ruptura con su expareja Álvaro Lobo (27). El hecho de que se esté cuestionando en televisión cómo fue esa separación, el supuesto flirteo de la joven con otro hombre durante su relación con el Dj, su presunto affaire con Suso Álvarez y la guerra que se ha desatado entre Alejandra y Lydia Lozano, todo ello, tiene a la nieta de María Teresa Campos (78) "sobrepasada".

JALEOS ha podido conocer que la flamante colaboradora "está anímicamente muy tocada" y que toda esta vorágine televisiva "le ha venido grande" y estos últimos días está especialmente nerviosa". Ella era consciente de que entrar en el ruedo televisivo que tan bien presiden y capean su madre y su tía Carmen Borrego (53) no iba a ser nada fácil, pero "la ruptura con Álvaro ha sido muy dura y aunque él no ha hablado, sí que lo hace en sus redes y eso la desestabiliza mucho".

Este periódico ha podido conocer a través de una persona cercana a su madre que Alejandra "pide consejo a su madre y a su abuela casi todos los días" para saber cómo manejar tantos frentes. Tanto Terelu como María Teresa le han hecho ver que no debe "meterse en demasiados charcos", que no opine de aquello que no conoce -en concreto, "Teresa le ha pedido que no hable de Rocío Flores (23), que es un tema delicado para ellas"- y que se centre "en su perfil de colaboradora" y no ejerza de personaje. "Es muy joven e inexperta en los líos televisivos y la ponen delante de gente como Rafa Mora (36) o Lydia Lozano (59), que ya están de vuelta de muchas cosas y saben lo que hay que hacer", se desliza a este medio.

Se hace ver, además, que, pese a todo, Alejandra está "muy bien cuidada" en el espacio Viva la vida, donde trabaja su madre y su tía y donde está como director Raúl Prieto, gran amigo de la familia. "Una de las grandes preocupaciones de Terelu cuando su hija le dijo que quería hacer televisión era el sitio donde trabajar. Nunca vio bien ni Mujeres y Hombres y Viceversa ni Sálvame para su hija", se informa. Terelu está "sufriendo muchísimo" con el periplo televisivo de su hija: "Cree que está corriendo demasiado y que los inicios marcan la trayectoria. Ella bien lo sabe".

La guerra con su ex, Álvaro Lobo

La guerra ha estallado entre Alejandra Rubio y Álvaro Lobo. Tras conocerse públicamente el supuesto acercamiento entre la nieta de Teresa Campos y el y ex gran hermano Suso Álvarez, el DJ ha utilizado sus redes sociales para desahogarse descargando toda su ira contra su ex y el informador de esta noticia: el colaborador Rafa Mora. Según el valenciano, Lobo publicó una instantánea de él junto a Alejandra y con un significativo mensaje: "Peleles everyday (peleles todos los días). Sigamos encendiendo la mecha que tengo en mi casa todo lo que no se ha tirado en fallas".

Esta reacción de Lobo ha tenido como respuesta el mensaje que ahora Rubio ha publicado en sus redes sociales y que no ha hecho más que avivar la tensa relación que existe entre ellos. Pero Álvaro Lobo no se ha quedado ahí. Pocas horas después y tras haber tenido una conversación con alguien que Lobo ha preferido no desvelar, el DJ ha subido lo siguiente a los stories de su Instagram: "Yo no he etiquetado a nadie. Podemos seguir con las mentiras pero tienen las patas muy cortas... Yo tampoco he llamado a nadie y tampoco y mucho menos, jamás voy a sentarme en ningún sitio".

Y continuaba: "Para mí esto está en el pasado, muerto, enterrado. Todo lo que vais a ver de mí es mi música y todas las metas por las que estoy luchando. Dicho esto, aquí se cierra el tema. En la vida no hay que volver hacia atrás ni para coger impulso. Borré todo porque me lo pidieron y yo no vengo a hacer daño a nadie, porque para mí todo está en el pasado pero de ahí a que se tergiversan las cosas ya todo lo que crean alrededor… Lamentable. Fin."

Desde el programa Sálvame, Rafa Mora ha seguido echando aún más leña al fuego incluso dejando entrever que Alejandra podría haber engañado a Lobo durante su relación. "Alejandra tenía pareja y hacía cositas que, a lo mejor, no le hacían gracia a su pareja", y continuaba con "cuando tenía novio, igual le hacía gracia algún conocido mío y me preguntaba por él o hacía lo posible para que coincidiesen". La hija de Terelu intervenía telefónicamente para defenderse y atacaba a Mora acusándolo de querer horas de televisión a su costa. "¡Quieres protagonismo a mi costa! ¿cómo quieres que confíe en ti, si luego haces estas cosas?", se quejaba Alejandra mientras Rafa regresaba a la carga: "Tú estabas en un baño ligando o roneado con una persona con tu novio pinchando en esa discoteca". Un enfado en el que el extronista dejó claro cómo se sentía: "Yo confié en ti, me mentiste, me tomaste el pelo".

[Más información: Alejandra Rubio y Suso Álvarez, la historia de una traición a Álvaro Lobo, según Rafa Mora]