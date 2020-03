Un mes de la muerte de Fran Álvarez: una familia rota y una emotiva misa con dos grandes ausencias

Fran Álvarez se fue demasiado pronto. Este domingo 8 de marzo se cumple un mes desde que el exmarido de Belén Esteban (45 años) falleciera en su domicilio de Madrid y este trágico acontecimiento, que para algunos podría sonar ya a lejano, para los suyos es una losa que pesa igual o más que el primer día.

Según la información a la que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva a través de vecinos del barrio de La Elipa, el distrito familiar de los Álvarez Gómez, "la familia de Fran sigue destrozada. Sobre todo los padres están hundidos. Aunque a la que todos están cuidando especialmente es a Maruja, la madre... Ella está a ratos. Es antinatural despedirse así de un hijo".

Este medio pregunta a estas fuentes si desde el núcleo duro de la familia tienen previsto celebrar la tradicional misa del mes en memoria del joven fallecido, a lo que ellos responden que "ya se ha celebrado. Se ha hecho como ellos querían: en la privacidad, respetando su intimidad y sin prensa". En concreto, la emotiva homilía tuvo lugar este lunes 2 de marzo en la iglesia donde Amaro Álvarez y Maruja Gómez, los padres de Fran, bautizaron a sus tres hijos.

Amaro Álvarez, padre de Fran, llegando al tanatorio tras la muerte de su hijo. Gtres

El templo estaba abarrotado, aunque lleno únicamente por su familia y los amigos que tanto lo querían. Entre los bancos, nadie vinculado al mundo de los medios de comunicación ni ningún rostro conocido salvo el de tres personas. Según apuntan a este diario estos mismos vecinos, se pudo ver a Tina y Mariví, amigas íntimas de Belén Esteban, pero también de Fran Álvarez; y al periodista Aurelio Manzano, uno de los grandes amigos del camarero hasta el final de sus días.

Para sorpresa de todos, Maruja, la madre de Fran, decidió acudir a dar el último adiós a su hijo. Su presencia emocionó y sobrecogió a los suyos, pues era la primera vez que salía de su casa desde el fallecimiento de su único vástago varón. La misa estuvo oficiada por un sacerdote amigo de los Álvarez Gómez y contó con dos notables ausencias: la de Nuria, la que fuera novia de Fran, y la de su hijo.

Familiares de Fran Álvarez en su funeral. Gtres

Nuria se justificó alegando que no se encontraba bien. Este medio ha podido cotejar que ella, que mantiene una excelente relación con la familia de Fran Álvarez, ha optado por hacer una misa independiente, por su cuenta y mucho más privada. El único hijo de Fran no encontró las fuerzas para acudir a la iglesia porque "sigue consternado y en estado de shock". En su representación acudió su madre, Arancha, expareja del hostelero y madre del joven, que ya tiene 22 años.

"En la misa, Maruja recibió el cariño de la gente. Se dio cuenta de lo querido que era su hijo y sobre todo lo arropada que está. Es lo que ella necesita en estos momentos porque ella está, como puedes imaginar, a ratos", deslizan las citadas fuentes.

Una muerte inesperada

Fran Álvarez por las calles de Paracuellos de Jarama.

Fran Álvarez Gómez fallecía de manera inesperada el sábado 8 de febrero de 2020 y las causas de su muerte son todavía una incógnita. Estaba previsto que los resultados de la autopsia, practicada el lunes día 10 en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, se conocieran 40 días más tarde. Sin embargo su familia, según ha podido saber este diario, "jamás hará públicos los resultados".

Sí que se llevó a cabo una prueba premilinar, pero fueron únicamente sus familiares directos -sus padres y sus dos hermanas- quienes conocieron los primeros indicios que habrían provocado la muerte del camarero madrileño a los 43 años de edad. Fran llevaba años batallando contra su adicción al alcohol y otras sustancias y en los últimos tiempos, según desveló su propio entorno, "se encontraba muy bajo de ánimos".

No fue hasta el martes 11 de febrero, dos días después de que encontraran su cuerpo sin vida en su cama, cuando la familia daba el último adiós a Fran Álvarez. En el camposanto se oían gritos de dolor y desesperación por parte de Nuria, la que era su pareja; y el llanto contenido de Amaro, su padre, siempre desde la prudencia y la discreción.

Nuria, viuda de Fran Álvarez. Gtres

En estos días, el único deseo de la familia es "poder seguir con su vida, que no los moleste la prensa y que no se arme ningún revuelo alrededor de esta desgracia". El bar al que Fran debía acudir a trabajar aquella mañana que no despertó, todavía hoy permanece cerrado.

