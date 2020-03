Así es la nueva cara de Antonia San Juan: las operaciones que se ha hecho por 14.500 euros

Hace unos días se celebró en Madrid la 29 edición de los Premios de la Unión de Actores y actrices y Antonia San Juan (58 años) reaparecía ante los medios de comunicación con el rostro notablemente cambiado. Más allá del cambio de look en su cabello -que se lo ha alisado-, la actriz sorprendía a propios y extraños con unas facciones alteradas, unos pómulos prominentes, ni una sola arruga y una tersura sorprendente si realizamos una comparativa de su actual rostro con el que lucía hace tan solo unos meses.

Para conocer los tratamientos a los que se ha sometido San Juan, JALEOS se ha puesto en contacto con Clínicas Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética. Desde este centro médico se detalla lo que sigue: "No es la primera vez que Antonia San Juan pasa por el quirófano". ¿Qué se ha hecho exactamente en esta ocasión?, interpela este medio.

San Juan en dos imágenes que demuestran su antes y después.

"En esta ocasión, vemos claramente que se ha corregido la nariz mediante una rinoplastia que le ha costado unos 5.000 euros. También ha aprovechado esta mejora para rejuvenecer y dulcificar su rostro", explica para continuar: "Se ha puesto botox en la frente, en el entrecejo y en las patas de gallo -320 euros-, que le ha ampliado la mirada y reducido arrugas". Para ello, se ha practicado "un lifting facial anterior con mentoplastia -9.000 euros- que le proporciona este nuevo aspecto con el paso del tiempo".

Para completar su renovada imagen, la intérprete de La que se avecina "también ha utilizado el ácido hialuronico para revolcar volúmenes en la zona media. Antonia San Juan, al igual que otras muchas artistas y mujeres en general, utiliza las técnicas más avanzadas para ralentizar el paso del tiempo en su rostro", como se apunta desde la citada clínica experta en cirugía estética. Sea como fuere, San Juan abría desembolsado cerca de 14.500 euros para lucir su actual rostro.

Antonia y el amor

Este retoque estético confirma que Antonia San Juan es alguien renovado por dentro y por fuera y parece dejar atrás su desventura en el amor, tras una complicada ruptura con el también actor de La que se avecina, Luis Miguel Seguí y una historia posterior que tampoco fluyó. En la actualidad podría estar ilusionada. Fue a finales de 2015 cuando puso punto final a su historia amor con Seguí. La pareja llevaba saliendo desde 1999, aunque no llegaron a casarse hasta 2010. Una separación muy dolorosa que no acabó, precisamente, de forma idílica a tenor de las declaraciones que realizó San Juan en 2016.

"¿Un gran cariño? Es una tontería. Si dos personas se separan, no hay un gran cariño. ¿Cómo vamos a ser amigos si nos hemos matado vivos y nos hemos separado por pelearnos? Cuando dicen que se separan, pero nos queremos mucho... ¿Qué tontería es esa? Nos hemos separado porque no nos hemos querido. Punto pelota. Todo lo demás es postureo y falserío", aseguraba tajante en El Mundo para apostillar: "Yo estoy bien, estoy feliz. Y él también. Después de 16 años, estamos contentos porque nos vino bien separarnos, pero el cariño ese... Por ahora no. Por por mi parte no. Si él me sigue queriendo, se lo agradezco".

San Juan junto a su expareja Yeyo Bayeyo en 2017. Gtres

Desde ese momento, han sido varias las ocasiones en las que Antonia ha insinuado que está de nuevo enamorada. De hecho, en 2017 se conoció el nombre de Yeyo Bayeyo. Las primeras imágenes que se hicieron públicas de ellos se tomaron en los premios Goya. "Un lujo de persona que me ha permitido acompañarla a la gala, y a la que no puedo estar más agradecido por su trato. Gracias por el regalo, RUBIA, me voy a la cama a continuar soñando?", posteó el músico. Desde ese momento se produjo una lluvia incesante de comentarios entre ellos en las redes, como este que sigue de San Juan: "Tengo la casa llena de ganas de verte, y no sé ya en qué armario guardarlas?".

Sin embargo, en 2019 concedió una entrevista en Hoy Corazón donde dejaba claro que volvía a estar soltera: "Después de separarme tras una larga relación, a los dos años me volví a enamorar. Una historia que no pudo ser y que me hizo llorar… Cuando sabes que no va a funcionar, soy de las que pone el freno. Si algo no me interesa, me lo digo siempre: yo no hago lo que me gusta, hago lo que me viene bien. Si me dijeran que tengo colesterol y me dicen que no coma carne, me olvido de la carne. No hago nada que vaya en contra de mi salud". Una 'mala suerte' a la que parece haber puesto remedio, ya que hace tres días publicó la siguiente imagen agarrando la mano de un hombre.

