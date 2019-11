Pablo Alborán pone nombre y cara a la ansiedad: "Todo el mundo debería probar ir al psicólogo"

Pablo Alborán (30 años) ha recibido este jueves el premio al Mejor Artista Nacional de GQ, y durante su paso por la alfombra roja ha querido matizar todo lo que se ha hablado sobre su cuadro de ansiedad y estrés. Una dura situación que le llevó a tomarse un tiempo de descanso antes de continuar con su carrera.

¿Está orgulloso por el premio?

Sí, estoy muy feliz, soy muy fan de la revista, para mí es un privilegio.

Pablo Alborán ha asegurado que está feliz por haber recibido el premio.

¿A quién se lo va a dedicar?

A la gente que me sigue, a toda la gente que está empezando.

¿Está nervioso?

Hay que tenerlos cerca.

¿Qué recuerda de sus comienzos?

Lo recuerdo todo, por eso se lo he dedicado a las personas que han empezado.

¿Cómo lo ha vivido?

Con altibajos, he tenido más trabajo en algunas ocasiones y menos en otras.



¿Qué ha aprendido?

Que se puede parar, eso es importante para uno mismo.

Ha puesto nombre a la ansiedad.

Hay que tener cuidado con eso porque hablé de un cuadro de ansiedad que tuve y que fui al psicólogo, que creo que es algo que todo el mundo debería probar, se lo recomiendo a todo el mundo, no hay que tener problema en hablar de eso; pero sí que creo que es importante tener cuidado y no ponerle nombre tan fácilmente a las cosas. Es importante dar la voz pero también es importante ir donde hay que ir, que es al psicólogo o al médico.

Problemas de ansiedad

Hace varias semanas, el cantante reconoció que había sufrido ansiedad dos veces, la primera hace cinco años y la segunda después de terminar su última gira. "Tener un cuadro de ansiedad es horrible, es como si estuvieras drogado. Se te paraliza el cuerpo, crees que te vas a morir y no tienes ni una sola herramienta racional a la que te puedas agarrar. Es de las peores cosas que me han pasado", ha asegurado en una entrevista a El Mundo, explicando que tuvo que recurrir al psicólogo para poder salir del bache en el que estaba inmerso.

Pablo Alborán ha asegurado que ha sufrido ansiedad dos veces en su vida. Gtres

El artista ha afirmado que esto se pudo producir en un momento de cambio, tras largas jornadas de trabajo se encontró sin saber qué hacer. Cuando se percató de que estaba teniendo un cuadro de ansiedad, no dudó en ir a un especialista. "No puede ser un tabú ir al psicólogo, por eso lo cuento, no pasa nada por ir al psicólogo, a mí me ayudó muchísimo", ha añadido.

