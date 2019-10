Rosalía, como una auténtica diva en EEUU: descubrimos su exclusivo alojamiento en Austin

La cantante Rosalía (26 años) continúa inmersa en su gira de su último disco, El mal querer. El último escenario que ha conquistado la catalana ha sido el del ACL Music Festival 2019 en la ciudad de Austin (Texas), con el que ha levantado una gran expectación entre los asistentes.

Considerada ya toda una diva internacional, la intérprete de Malamente ha elegido un icónico e histórico hotel de cuatro estrellas para alojarse durante estos días. Un lugar elegante y diferente por fuera y ecléctico por dentro llamado The Driskill - in the Unbound Collection by Hyatt. La artista se aloja en la suite con mayor categoría, la que tiene la terraza más grande y con vistas a la zona con más historia del Downtown de la ciudad.

Así lo ha podido averiguar JALEOS tras la última publicación compartida por Rosalía, en la que aparece posando en su terraza privada mientras lee el periódico New York Times, uno de los medios más importantes a nivel mundial del que ha conseguido ser portada esta semana. Un honor que, sin duda, no le otorgan a cualquiera.

Ver esta publicación en Instagram Mira mama avui surto al @nytimes @nytmag aaaaaa😱❤️☕️ Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 13 Oct, 2019 a las 11:08 PDT

The Driskill in the Unbound Collection by Hyatt se construyó en el año 1886 y dispone de un total de 189 dormitorios. Si hay algo que llama la atención es que la recepción no está abierta las 24 horas de día y si te sales de la franja horaria establecida tienes que avisar al hotel. Sin embargo este establecimiento dispone de instalaciones de negocios para ofrecer la combinación perfecta entre comodidad y funcionalidad durante los viajes corporativos.

Este ha sido el caso de Rosalía, porque a pesar de que el motivo del viaje ha sido profesional y se ha reunido en este hotel con algunos medios de comunicación estadounidenses, también ha tenido tiempo de disfrutar del ocio y los servicios que este lugar ofrece.

Fachada del hotel The Driskill - in the Unbound Collection by Hyatt

La habitación en la que la joven ha pasado los últimos días es la conocida como Suite LBJ, cuyo precio es el más elevado de todas las opciones disponibles y ronda los 785 euros por noche. Con 75 metros cuadrados, esta suite premium presidencial ofrece un dormitorio con cama King, un vestíbulo privado, sala de estar independiente, comedor, y balcón con vista a la 6th Street. Es ahí donde Rosalía posa en su última publicación de Instagram.

Así es la Suite LBJ de la que ha podido disfrutar Rosalía.

Lo cierto es que la vida de la cantante ha dado un giro de 180 grados en los últimos dos años. El huracán Rosalía continúa imparable, y es que hace unos cuantos años que no se vivía en España un terremoto musical de estas dimensiones. Tanto es así que las diferentes firmas, marcas y hoteles ponen a su disposición sus productos y servicios a cambio de publicidad.

Cabe destacar que en su viaje a Austin la catalana no ha difundido dónde se ha alojado en sus redes sociales, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores. No aparecen menciones ni etiquetas al lujoso hotel. Por ello se puede entender que, como una clienta más, habría podido pagar su estancia en el mismo.

[Más información: Los fans de Rosalía cargan contra ella: se sienten "estafados" por el precio de sus entradas]