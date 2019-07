Descubrimos el último secreto de belleza de Gema López

Gema López es una de las colaboradoras de Sálvame que más cuida su aspecto y a sus 48 años puede presumir de tener una piel tersa y sin apenas arrugas. Además de algunos retoques estéticos, JALEOS ha descubierto el último truco que utiliza: ampollas de uso diario.

La tertuliana ha sumado este producto a su rutina de cuidados, y no podría estar más contenta con el resultado. Según sus propias palabras, es tanto el efecto sobre su piel que hasta las maquilladoras de Sálvame se han percatado del cambio.

"Las chicas de maquillaje están locas y me preguntan: '¿Pero y tú qué te has hecho?' Pues utilizo ampollas", ha explicado Gema López, "las utilizo todos los días y no hay más que verme".

Se trata de unas ampollas de la firma Delapiel, que se distribuyen en pequeñas dosis de dos mililitros. Un tamaño pequeño pensada para que en cada uso se tenga que utilizar un nuevo bote y, por lo tanto, no se contamine el producto original.

¿El resultado? Se consigue un efecto inmediato de luminosidad y elasticidad en la piel, que a simple vista se aprecia mucho más hidratada e incluso tersa. Algo fundamental para una persona como Gema López, que está muchas horas frente a las cámaras que todo lo ven, y cuya piel sufre muchísimo con el maquillaje tan agresivo que utilizan en la televisión.

Muy preocupada por su aspecto

Este es uno de sus secretos de belleza, no el único. El aspecto de Gema López se debe a una conjunción de productos cosméticos y tratamientos estéticos con los que logra huir de los tan temidos signos de la edad.

De los retoques a los que se ha sometido destaca el tratamiento de rejuvenecimiento facial, de la mano de Lola Sopeña, directora de Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña. Con este proceso se consigue eliminar arrugas, redefinir el óvalo facial, perfilar los labios, aumentar los pómulos y mejorar la textura de la piel, según describe la propia clínica en su web. Un retoque que tiene un precio de 995 euros.

La colaboradora de Sálvame también se ha sometido a un láser facial con el objetivo de conseguir un aspecto "tirante" en el rostro, según explican a este periódico desde la clínica de la doctora Barba. Un tratamiento valorado en 1.000 euros y que seguramente se lo ha realizado de forma fraccionada para evitar estar alejada del trabajo mucho tiempo.

Y entre todos estos retoques hay un tratamiento famoso entre las celebrities que Gema López también ha querido probar: el uso de toxina botulínica, con un precio aproximado de 500 euros. La colaboradora de Sálvame se ha inyectado este producto "en el tercio superior de la cara", consiguiendo así un efecto lifting sin cirugía, sin arrugas ni patas de gallo.

La tertuliana, además, se realizó una rinomodelación para cambiar la forma de la nariz sin tener que operarse y sin tener que soportar las molestas propias del postoperatorio. Un tratamiento con un precio cercano a los 1.000 euros.

