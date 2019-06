Álex Lequio cumple 27 años: así han sido estos 12 meses de dura lucha contra el cáncer

Álex Lequio cumple este domingo 27 años, y no solo puede celebrar haberse convertido en un ejemplo de superación para muchos, sino ser también un joven empresario y solidario al que la enfermedad no ha conseguido frenar. Después de su reciente último ingreso hospitalario, que él mismo compartió en sus redes sociales, el joven comienza una nueva etapa, y es que según su madre, Ana Obregón (64), "ha vuelto a nacer".

Pero lo cierto es que, a pesar de que en la actualidad evoluciona favorablemente, las cosas no han sido fáciles hasta llegar hasta hasta donde está. Y es que desde que en abril de 2018 se conociera la noticia de que el joven padecía cáncer, nada ha sido un camino de rosas para Álex y su familia.

Ana Obregón, Álex y Alessandro Lequio en una imagen de redes sociales.

Por aquel entonces, el joven, sus padres y su entonces novia tomaron la decisión de viajar hasta Nueva York para iniciar el tratamiento en uno de los centros más prestigiosos del mundo: el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Un viaje que trataron de mantener en el más absoluto secreto, algo que probablemente habrían conseguido de no ser por las fotografías que se hicieron públicas durante su estancia en la gran ciudad, en las que se podía ver a la familia entrando a la clínica con un rostro serio.

Hubo que esperar varios meses, concretamente hasta el 24 de julio, para que Álex y su madre confirmaran la triste noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos", escribió el joven.

La próxima vez que sus seguidores supieron de él fue en septiembre del pasado año, cuando anunció una buena noticia: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras", explicó en ese momento.

Álex Lequio en una imagen de redes sociales.

Sin embargo, poco tiempo estuvieron en esta ciudad estadounidense, y es que un mes después se hicieron públicas unas fotografías de Ana Obregón y Álex Lequio aterrizando en Madrid. Unas imágenes que ponían punto final a su estancia en tierras americanas, y con la que trasladaban el tratamiento a España. El joven empresario estuvo tratándose en la Clínica Universidad de Navarra y en el hospital Quirónsalud de Barcelona, como confirmaron las fotografías que publicó en exclusiva JALEOS. El día 15 de marzo supuso un antes y después en esta historia. Ana, que ha sido el gran apoyo de su hijo durante todos estos meses, desvelaba la noticia más esperada de todo este año para ella y su familia: "La pesadilla por fin ha terminado", aseguró la actriz durante su visita al programa de Roberto Vilar (47), Land Róber Tunai Show, en la televisión gallega.

A finales del mes de abril, Álex volvía a descolocar a sus amigos y seguidores de Instagram, haciendo pública una fotografía en la que se podía ver una pantalla que se utiliza en los centros médicos para monitorizar las vitales de los pacientes. Pero el joven se encargó de aclararlo todo, asegurando que todo quedó en un susto.

Aunque no fue el último, ya que la pasada semana, por motivos que todavía se desconocen, tuvo que volver a pasar por las manos de los médicos: "cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo,’ es un sustazo y hay que hacérselo ver", aseguró.

[Más información: Ana Obregón habla sobre el estado de salud de Álex Lequio tras su último ingreso hospitalario]